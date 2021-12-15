«تنفيذي الشارقة» يعتمد تجديد وثيقة التأمين الصحي للموظفين

المصدر: الشارقة- وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

رفع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على توجيهاته الدائمة ومتابعته لكافة شؤون العمل الحكومي وانعكاساته على المجتمع بكافة أفراده.جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الذي عقد صباح أمس برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة وذلك في مكتب سمو الحاكم.

وأثنى المجلس على توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة بتغيير نظام العمل الأسبوعي، والذي يؤكد على الرؤية التنموية للإمارة المنبثقة من رعاية الفرد وأسرته ودعم استقرارها. وناقش المجلس الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة للعام 2022م، والتي تضمنت كافة بنود الموازنة من حيث المصروفات والإيرادات المتوقعة للجهات الحكومية وفقاً لمختلف القطاعات.

واعتمد المجلس تجديد وثيقة التأمين الصحي لموظفي حكومة الشارقة للعام 2020م مع إضافة المزيد من المنافع الصحية للمستفيدين من منظومة التأمين الصحي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز