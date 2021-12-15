حاكم رأس الخيمة يبحث التعاون مع رئيس أفريقيا الوسطى

المصدر: رأس الخيمة - وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد أمس، فاوستين أركانج تواديرا، رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، الذي يقوم بزيارة رسمية للبلاد.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بالرئيس، والوفد المرافق له، وبحث معه خلال اللقاء تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية أفريقيا الوسطى، بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين على مختلف الصعد.

وأشاد سموه بروابط الصداقة المتميزة بين البلدين الصديقين، مؤكداً حرص رأس الخيمة على توسيع آفاق التعاون مع جمهورية أفريقيا الوسطى في شتى المجالات التنموية.

مكانة

من جانبه أكد فاوستين أركانج تواديرا، أن بلاده تسعى لتقوية علاقات التعاون المشترك مع دولة الإمارات، مشيداً بالمكانة الرائدة التي تحظى بها الدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

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