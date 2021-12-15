رسالة من خليفة إلى رئيس القمر المتحدة

المصدر: موروني - وام

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استقبل عثمان غزالي رئيس جمهورية القمر المتحدة، سعيد محمد سعيد مرشد المقبالي سفير الدولة لدى الجمهورية.

وسلّم المقبالي الرئيس غزالي رسالة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، كما قدم له كتاباً من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

من جانبه، حمّل غزالي سفير الدولة تحياته إلى القيادة الرشيدة على حسن الاستقبال والضيافة خلال زيارته الأخيرة لدولة الإمارات وحضوره «إكسبو 2020 دبي» واللقاءات التي جمعت بينه وبين كبار المسؤولين.

علاقات

وتناول اللقاء العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية> ورحّب غزالي بمستوى التعاون بين البلدين الشقيقين. كما تطرّق الحديث إلى الفرص الاستثمارية وخصوصاً في مجالات الزراعة والسياحة والطاقة، حيث أوضح غزالي أن بلاده مفتوحة أمام الأشقاء الإماراتيين للاستثمار.

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