محمد بن راشد: نحن بحاجة لبداية قوية للعقد الخامس من مسيرة «التعاون الخليجي»

المصدر: دبي - البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على الحاجة لبداية قوية للعقد الخامس من مسيرة مجلس التعاون الخليجي.

ودوّن سموه عبر «تويتر» أمس: «في الطريق لقمة الرياض اليوم.. نحن بحاجة لبداية قوية للعقد الخامس من مسيرة مجلس التعاون الخليجي.. شعوبنا تتطلع لتكامل اقتصادي وتنموي.. شعوبنا تتطلع لتعاون حقيقي وعميق.. شعوبنا تنتظر من اجتماعاتنا في الرياض نتائج تحول مدننا كلها لرياض من النمو والرفاه والتقدم».

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وصل إلى العاصمة السعودية الرياض لترؤس وفد الدولة المشارك في اجتماعات قادة وزعماء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ضمن دورتها الثانية والأربعين، والتي عقدت أعمالها، أمس، برئاسة المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وكان في استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لدى وصوله والوفد المرافق، في مطار الملك خالد الدولي، الأمير محمد بن سلمان آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، وعدد من الأمراء والوزراء وكبار المسؤولين السعوديين.

ورافق صاحب السمو إلى القمة وفد رفيع يضم: سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي محمد هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي سهيل محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي خليفة بن شاهين المرر، وزير دولة، والشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان، سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية، ومعالي خليفة سعيد سليمان، رئيس مراسم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء.

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