مستشار الأمن الوطني بالبحرين يستقبل وفداً من حرس الرئاسة

المصدر: (المنامة - وام)

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استقبل اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي في البحرين وفداً من حرس الرئاسة، برئاسة العميد مسلم محمد الراشدي، بحضور المقدم الركن الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة بمملكة البحرين.

ورحب مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي بوفد حرس الرئاسة، مشيداً بعمق العلاقات الأخوية الوطيدة والمتميزة التي تربط شعبي البلدين والنابعة من الحرص الكبير والدائم للقيادتين الحكيمتين في البلدين الشقيقين، والتي تشهد تطوراً في مختلف المجالات، خصوصاً ما يتعلق بالمجال العسكري والتنسيق الدفاعي.

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