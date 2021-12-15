تشكيل مجلس شباب وزارة الطاقة والبنية التحتية

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية عن تشكيل «مجلس شباب الوزارة»، وذلك ضمن سعيها وحرصها المتواصل على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بتمكين الشباب ودعمهم وتزويدهم جميع الممكنات التي تسهم في تعزيز دورهم في المجتمع بحسبانهم محور التنمية الشاملة للخمسين عاماً المقبلة، وأحد الممكنات الرئيسة للريادة العالمية.

وأكدت المهندسة نادية مسلم النقبي، الوكيلة المساعدة لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الطاقة والبنية التحتية، في الاجتماع الأول لفريق شباب الوزارة، دعم القيادة العليا للوزارة المبادرات الوطنية التي تعزز دور الشباب وتفعيل دورهم وخاصة (مجالس الشباب) الهادفة لتطوير منظومة العمل الشبابي، وإسهامهم في البناء والتطوير، وتحقيق تطلعات حكومة دولة الإمارات المستقبلية، والأهداف الوطنية من خلال المشاركة الفاعلة للشباب في مسيرة التنمية المستدامة.

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