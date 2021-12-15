محمد بن زايدينعى مدير دائرة تخطيط المدن الأسبق في أبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الدكتور المهندس عبدالرحمن حسنين مخلوف مدير دائرة تخطيط المدن في أبوظبي الأسبق.

ودون سموه عبر «تويتر»: «رحم الله الدكتور عبدالرحمن مخلوف.. عمل بصدق وإخلاص إلى جانب المغفور له الشيخ زايد.. أحد الروّاد الذين أسهموا في رسم المخطط العمراني لإمارة أبوظبي.. خالص العزاء إلى أسرته الكريمة».

جنازة

وانتقل إلى رحمة الله تعالى الدكتور المهندس عبد الرحمن حسنين مخلوف مدير دائرة تخطيط المدن في أبوظبي الأسبق عن عمر ناهز 98 سنة، وأقيمت صلاة الجنازة على روحه الطاهرة عقب صلاة العصر في مسجد الشيخ سلطان بن زايد الأول في منطقة البطين بأبوظبي.

واقترن اسم الدكتور مخلوف بالتخطيط العمراني لمدينة أبوظبي، فهو المهندس المعماري الذي حاز على الدكتوراه في ألمانيا ليعود مباشرة إلى العالم العربي، ويعمل مع الأمم المتحدة في التطوير المدني والمعماري كخبير في التخطيط الحضري، وقضى جلّ حياته في أبوظبي.

سيرة

ونشأ الدكتور عبد الرحمن مخلوف في أسرة عريقة في صعيد مصر قرية (بني عدي) تقدس العلم وترفع قدره، فالجد والوالد من أعلام الأزهر الشريف، الشيخ محمد حسنين مخلوف شيخ الأزهر وعضو هيئة كبار العلماء منذ تأسيسها عام 1911 والوالد الشيخ حسنين مخلوف مفتي الديار المصرية، كما أن إخوته من خريجي الأزهر ودار العلوم والهندسة والاقتصاد والعلوم السياسية.

تخطيط المدن

وتخرّج في جامعة القاهرة كلية الهندسة قسم العمارة عام 1950 وعيّن معيداً ثم مدرساً بعد حصوله على الدكتوراه من جامعة ميونيخ عام 1975، وانتدب للأمم المتحدة خبيراً لتخطيط المدن في المملكة العربية السعودية من عام 1959 إلى 1963 قام أثنائها بإنشاء جهاز تخطيط المدن، وأنجز مشروعات التخطيط العمراني لكل من مدن جدة ومكة المكرمة والمدينة وينبع.

وفي عام 1964 كان أول من قام ببحث علمي عن أوضاع ومستقبل مدينة القاهرة والجيزة كإقليم عمراني متكامل، ووضع مخططاً مستقبلياً لهما، واقترح فيه المدن الصحراوية الواقعة على طريق السويس والفيوم، كما اقترح الطريق الدائري حول القاهرة، وانتدب بعد عامين مديراً عاماً لإدارة التخطيط العمراني للقاهرة الكبرى.

أبوظبي والعين

وفي كتابه «رحلة العمر مع العمران» تحدث الدكتور مخلوف عن بداية قدومه إلى أبوظبي بقوله رحمه الله: «في العام 1968 طلب الشيخ زايد، طيّب الله ثراه، من الأمم المتحدة إرسال خبير لتخطيط المدن للمساعدة في إعداد المخطط العام لمدينة أبوظبي، فتم ترشيحي لهذه المهمة فعينت مديراً لتخطيط المدن في أبوظبي، حيث توليت مهام تخطيط المدن بها وتأسيس دائرة المدن في أبوظبي والعين.

وعن أول لقاء له مع الشيخ زايد بن سلطان ذكر الدكتور عبد الرحمن مخلوف في كتابه إنه عندما رشحته الأمم المتحدة كخبير للتخطيط العمراني بناءً على طلب الشيخ زايد، وصل إلى أبوظبي يوم 2 نوفمبر عام 1968 حيث مكثت فيها شهراً يدرس تضاريس وجغرافية المدينة، وكان الشيخ زايد في ذلك الوقت خارج البلاد في جنيف، وبعد عودته التقى سموه بعد العصر في مكان بالقرب من فندق انتركونتيننتال، حيث اعتاد أن يقوم بالمرور بعد صلاة العصر على المشاريع العمرانية التي تنفذ في ذلك الوقت، ثم يجلس في نهاية المطاف في هذا المكان».

ريادة

وفي مايو 1976 أسس الدكتور مخلوف المكتب العربي للتخطيط والعمارة، ومن ثم انتدب أستاذاً محاضراً لمادة التخطيط العمراني في كلية الهندسة جامعة الإمارات في الفترة من 1983 إلى 1985.

ويركز الدكتور مخلوف في كتابه «رحلة العمر مع العمران» الذي يجسد خلاله رحلة كفاحه التي استمرت نصف قرن في مجالات العمران وتخطيط المدن على المحطات الرئيسية التي توقف بها منذ نعومة أظفاره وتخرج في كلية الهندسة بجامعة القاهرة مروراً بسفره إلى ألمانيا وحصوله على درجة الدكتوراه وانتدابه ومساهماته في الأمم المتحدة لتخطيط المدن في المملكة العربية السعودية والإمارات وعودته إلى القاهرة ثم استقراره أخيراً في مدينة أبوظبي التي خصص لها جانباً كبيراً من كتابه ومن حيانه، رحم الله الفقيد وغفر له وأسكنه فسيح جناته.

جوائز

حصل الدكتور عبد الرحمن مخلوف على جائزة أبوظبي في دورتها الخامسة عام 2010، وتسلم الجائزة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، كما تم تكريمه من قبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان على مسيرة إنجازاته طوال نصف قرن.

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