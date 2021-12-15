مجلس«الرقابة النووية» يناقش مستجدات محطة براكة

المصدر: أبوظبي- البيان

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وافق مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية خلال اجتماعه على الخطة التشغيلية للهيئة لعام 2022، والتي تحدد عدداً من المشاريع الاستراتيجية لدعم مهام الهيئة في الرقابة على القطاعين النووي والإشعاعي في الدولة لضمان سلامة الجمهور والعاملين والبيئة.

كما اطلع أعضاء مجلس الإدارة على آخر التطورات في الوحدات الأربع لمحطة براكة للطاقة النووية، وناقش عمليات الرقابة والتفتيش التي تقوم بها الهيئة في المحطة.

ويذكر أن الوحدة الأولى تعمل بشكل تجاري، وتخضع الوحدة الثانية لمرحلة من الاختبارات تمهيداً للتشغيل وقد وصلت مؤخراً إلى 50% الطاقة الإنتاجية. كما اطلع المجلس على مستجدات الوحدة الثالثة حيث أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية الشهر الماضي عن اكتمال أعمال التشييد وتقوم الهيئة بمراجعة طلب إصدار رخصة التشغيل للوحدة.

خطة

وافق المجلس على إصدار نسخة معدلة من لائحة النقل الآمن للمواد المشعة (FANR-REG-13)، والتي حددت متطلبات النقل الآمن للمواد المشعة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة بجميع وسائط النقل (البرية، البحرية والجوية).

كما وافق على خطة الهيئة للتعاون لعام 2022 والتي تشمل توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات بالهيئة لدعم أوجه التعاون مع الجهات الوطنية والدولية بشأن المسائل الرقابية النووية وتبادل المعلومات.

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