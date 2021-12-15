وفد من مجلس الشيوخ الروماني يطلع على تقنيات الطاقة في «كهرباء دبي»

المصدر: دبي - البيان

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استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ألينا ستيفانيا غورغيو، نائب رئيس مجلس الشيوخ الروماني على رأس وفد رفيع المستوى من أعضاء المجلس ضم كلاً من يوجين تابو نازاري، ستيفان رادو أوبريا، استفان لورانت أنتال، دانيال فينيتشيو، لوران توروس، وفلوريان دوريل بودوغ.

وهدفت الزيارة للاطلاع على أحدث التقنيات في قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة ودور الهيئة في دعم مستقبل الطاقة النظيفة واستراتيجيات دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار تحقيق الالتزام بمبادرة «الحياد المناخي» بحلول عام 2050 ومجالات التعاون الثنائي في حلول تكنولوجيا الطاقة النظيفة والمتجددة.

مشاريع

وسلط معالي سعيد محمد الطاير الضوء على أبرز المشاريع والمبادرات والخطط التي أطلقتها الهيئة تحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة لزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة، مؤكداً أن الهيئة تسعى لتحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 ومبادرة الحياد الكربوني لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050.

ومن أهم مشروعاتها لتحقيق ذلك، مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية الذي يعد أكبر مشاريع الطاقة الشمسية في العالم في موقع واحد، وفق نظام المنتج المستقل، وبقدرة إنتاجية ستصل إلى 5000 ميجاوات بحلول 2030.

وتعد المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية أكبر مشروع استثماري في موقع واحد على مستوى العالم يجمع بين تقنيتي الطاقة الشمسية المركزة والطاقة الشمسية الكهروضوئية وفق نظام المنتج المستقل.

وعند اكتمالها ستكون بالمرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية أكبر مشاريع تخزين الطاقة الشمسية على مستوى العالم لمدة 15 ساعة ما يسمح بتوافر الطاقة على مدار 24 ساعة، وتسعى الهيئة لتسجيل رقمين قياسيين جديدين في موسوعة غينيس عن أعلى برج شمسي في العالم بارتفاع 262.44 متراً وأكبر محطة لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية المركزة بقدرة 700 ميجاوات، ضمن المرحلة الرابعة من المجمّع.

مشروع

واستعرض معاليه مشروع «الهيدروجين الأخضر» الذي دشنته الهيئة في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي.

تعاون

تخلل اللقاء بحث تعزيز أطر التعاون وتفعيل مساهمة الشركات الرومانية في مشاريع المياه والطاقة في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك التعاون الاستراتيجي بين هيئة كهرباء ومياه دبي والمؤسسات والشركات الحكومية والخاصة الرومانية في المجالات المتعلقة بقطاعي الطاقة والمياه.

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