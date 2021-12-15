«طرق دبي» تطلق خطة لتطوير مهارات 600 موظفة

المصدر: دبي- البيان

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اعتمد معالي مطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، مبادرة الخطة التدريبية المتكاملة التي صممت وفقاً لمنهجيات حديثة لتطوير خطط التدريب، بهدف تنمية المهارات العملية للموظفات من مختلف مؤسسات وقطاعات الهيئة خلال الفترة من ديسمبر 2021 حتى مارس 2022.

وتهدف «خطة التدريب» لتمكين المرأة في مختلف الوظائف والمهن في الهيئة وتعزيز دورها القيادي من خلال إعداد 600 موظفة من مختلف الدرجات لأدوار ومراكز قيادية وتعزيز مفاهيم التنافسية وتطوير قدرات الموظفات مختلف المجالات، وتشمل المبادرة برامج تدريبية متنوعة في مجال المرأة والعمل مثل برنامج التوجيه المتخصص للمرأة بالإضافة لدورات تدريبية (افتراضية) تقدمها جامعات ومنظمات عالمية مرموقة أهمها جامعة هارفارد، وجامعة كيس ويسترن ريسرف، ومنظمة Women@Work.

تمكين

وأكد الطاير خلال لقائه بالقيادات النسائية والموظفات المرشحات للبرنامج التدريبي، أن إطلاق الخطة التدريبية لتمكين المرأة، ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتأتي الخطة في إطار حرص هيئة الطرق والمواصلات على دعم وتشجيع المرأة، وتوفير بيئة العمل المناسبة لها لتولي المناصب القيادية، والمساهمة في تحقيق نجاحات الهيئة ودفع عجلة التطور، بما يتناسب مع احتياجات وتطلعات الهيئة.

من جانبها قالت موزة المري مدير الإدارة التنفيذي لمكتب المدير العام ورئيس مجلس المديرين، رئيس اللجنة النسائية في هيئة الطرق والمواصلات: تهدف مبادرة الخطة التدريبية لتمكين المرأة إلى تدريب الموظفات على المهارات الحيوية للأدوار القيادية الحالية والمستقبلية، والتي توفر الأدوات اللازمة لتسريع التقدم الوظيفي مثل التواصل الاحترافي، وأساليب التفاوض الحديثة، والقيادة، وزيادة المعرفة في مجالات التعلّم والعمل الجماعي.

وتحتوي البرامج التدريبية ضمن خطة تمكين المرأة في الفترة من نوفمبر وإلى شهر مارس 2022 على برنامج تطوير هويتك القيادية، وبرنامج الوضع الحالي للقيادة النسائية في القمة، وبرنامج حضور القيادة النسائية، بالإضافة لبرنامج أدوات القيادة للمرأة، وبرنامج التطوير الوظيفي الهادف للمرأة.

وفي سياق متصل أصدرت اللجنة النسائية في هيئة الطرق دليل مهارات التعلّم والذي يهدف إلى توفير أدوات تقييم وتعلم فعالة لتعزيز التعلم الذاتي وتحقيق الاستفادة القصوى من جميع برامج الخطة التدريبية.

بيئة عمل

تحرص هيئة الطرق والمواصلات على توفير بيئة عمل مشجعة للمرأة لتولي المناصب القيادية والمشاركة بشكل فعّال في تحقيق نجاحات الهيئة ودعم إنجازاتها، وحسب الإحصائيات فإن عدد الموظفات بلغ 817 موظفة يشكلن 22% من إجمالي عدد موظفي الهيئة، ويبلغ عدد الموظفات المواطنات 691 مواطنة، وتسهم الموظفات في العديد من المشاريع والبرامج التي تنفذها الهيئة.

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