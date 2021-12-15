«42 أبوظبي» تفتح باب التسجيل لدفعة 2022

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أعلنت مدرسة 42 أبوظبي، مدرسة البرمجة المبتكرة في أبوظبي، عن فتح باب التسجيل في الدفعات المقبلة التي ستستقبلها خلال عام 2022. وتخطط المدرسة لتنظيم ست دوراتٍ متعاقبة من برنامج التقييم النهائي لقبول الطلبة (البيسين)، وذلك بهدف اختيار نخبة المرشحين للانضمام لبرنامجها المجاني لتعليم البرمجة، القائم على منهجية التعلم الذاتي المشترك عبر المشاريع العملية والألعاب.

التسجيل

ويمكن لجميع المهتمين بتعلّم البرمجة التقدّم للتسجيل في المدرسة سواءً من خريجي المدارس الثانوية أو خريجي الجامعات أو الباحثين عن عمل أو الموظفين المهنيين الباحثين عن فرصة اكتساب مهارات عملية جديدة أو تطوير مهاراتهم بقدرات البرمجة وبغض النظر عن خبرتهم السابقة، شرط ألا تقل أعمارهم عن 18 عاماً وأن يكونوا حاصلين على شهادة التعليم الثانوي على الأقل.

مراحل

وتمر عملية التسجيل بالمدرسة عبر عدّة مراحل تبدأ باستكمال مرحلة اللعبة عبر الإنترنت والتي تقيّم المهارات النقدية وقدرات التحليل المنطقي والذاكرة، وينتقل المرشحون الناجحون بعدها لمرحلة تسجيل الدخول وهي جلسة تجهيزٍ أولي يتعرفون خلالها على برنامج البيسين ومنهجية التعليم المعتمدة في المدرسة والمراحل التي يتوجب عليهم استكمالها للنجاح، ليبدؤوا بعد ذلك مرحلة البيسين، وهي مرحلة التقييم الأخيرة، والتي ينضم الطلبة المرشحون الناجحون فيها إلى برنامج المدرسة.

وستوفر برامج البيسين الستة الجديدة الفرصة لنحو 1,000 طالبٍ من أصل آلاف المرشحين الذين يستكملون مراحل التقييم الأولية للانضمام للبرنامج. وتهدف مرحلة البيسين، التي تمتد كل نسخةٍ منها على مدى نحو شهر، لاختبار شغف المرشحين بالتعلّم وقدرتهم على التحمّل والتزامهم وقدرتهم على التكيّف مع منهجية التعلّم الذاتي المشترك. ويتنافس الطلبة خلال مرحلة البيسين عبر سلسلةٍ من المشاريع العملية وألعاب الذكاء وتحديات المنطق لحجز مقاعدهم والانضمام لبرنامج المدرسة المبتكر خلال العام المقبل.

ويتوجب على الطلبة الراغبين بالانضمام لبرنامج البيسين التالي استكمال الاختبار عبر الإنترنت قبل إغلاق باب التسجيل في 4 يناير. ولا يتطلب التسجيل في 42 أبوظبي أي خبرةٍ مسبقة في مجال البرمجة أو شهاداتٍ أكاديمية، يكون الشرط الوحيد للتقدّم للمدرسة هو أن يكون الطالب بعمر 18 عاماً وأكثر، وأن يتمتع بالطموح والشغف للتعلّم والفضول لاكتساب معارف جديدة وقدراتٍ عالية في الإبداع والتصميم والتكيّف مع الضغط والتعاون للعمل ضمن فريق.

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