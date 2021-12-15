الفجيرة تستعد لاستضافة المؤتمر العربي للثروة المعدنية

المصدر: ( الفجيرة - عائشة الكعبي)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد المهندس علي قاسم المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية أنه تُجرى الاستعدادات والتحضيرات لاستضافة المؤتمر العربي الدولي السادس عشر للثروة المعدنية، والمعرض المصاحب له والذي تستضيفه دولة الإمارات أول مرة بإمارة الفجيرة في الفترة من 24-22 فبراير 2022 تحت شعار الموارد المعدنية الحجر الأساسي في التنمية الوطنية.

جاء ذلك في الاجتماع التنسيقي الذي عقد لمناقشة اعتماد تشكيل اللجان المنظمة لاستضافة الحدث واستعراض خطط ومراحل العمل التنظيمي المقبلة، والبدء بتهيئة التحضيرات كافة والتنسيق مع جميع فِرَق العمل، والتعاون لدعم الحدث وإبرازه بالصورة المشرّفة، بما يتناسب مع المكانة الرائدة التي حققتها دولة الإمارات على جميع المستويات العربية والإقليمية والدولية، ما يجسد الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة التي تنشد خمسين جديدة مملوءة بالأمل والعمل والتقدّم والازدهار، وبما يتماشى مع ريادة إمارة الفجيرة ورؤيتها الاستشرافية ونهضتها الاقتصادية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز