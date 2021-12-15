«استشاري الشارقة» ينال المواصفة القياسية لإدارة المعرفة

المصدر: (الشارقة - البيان)

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نال المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة المواصفة القياسية لإدارة المعرفة آيزو 30401:2018 كأول جهة برلمانية في العالم تنال تلك المواصفة ليؤكد المجلس ريادته من خلال أمانته العامة في تطبيق أعلى المعايير العالمية.

وتمكن المجلس الاستشاري ممثلاً في الأمانة العامة من الحصول على المواصفة القياسية لإدارة المعرفة لتضاف إلى رصيده من شهادات أنظمة الجودة العالمية والتي تتلاقى مع حرصه على تعزيز ثقافة الابتكار والإبداع وجودة الخدمات والأعمال البرلمانية التي يتولاها المجلس وما يتصل بذلك من مهام وأدوار في منظومة الأداء التشريعية والرقابية وما يتصل بذلك من أعمال تتولاها إدارات الأمانة العامة للمجلس من خلال كوادرها البشرية المؤهلة.

وتعد مواصفة إدارة المعرفة إحدى المواصفات التي نجح المجلس الاستشاري في تطبيق كافة المعايير والاشتراطات المطلوبة في تأصيل ومراجعة وتحسين نظام إدارة المعرفة في كافة الأعمال وخلق القيمة من خلال المعرفة المنهجية وضمان استمراريتها وتأصيلها في بيئة العمل الداخلية.

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