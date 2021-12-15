الاتحاد النسائي يستقبل مديرة التعليم والمساواة بين الجنسين في وزارة الخارجية والكومنولث

المصدر: أبوظبي - وام

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استقبلت نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، أليسيا هربرت، مديرة التعليم والمساواة بين الجنسين في وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية، والوفد المرافق لها، في مقر الاتحاد النسائي العام في أبوظبي.

ورحبت نورة السويدي بزيارة أليسيا هربرت، لافتة إلى أن اللقاء يؤكد الحرص على بحث مسارات التعاون المشترك وفرص تنميته في مجال المساواة بين الجنسين، كما استعرض الجانبان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

واطلع الوفد الضيف، على جهود دولة الإمارات في مجال المساواة بين الجنسين، منذ قيام اتحاد الدولة على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، كقاعدة عامة، والذي نص عليه الدستور وجميع القوانين والأطر التشريعية التي أقرتها وتقرها الدولة، والتي ضمنت جميعها للمرأة حقوقها كاملة، وقد ركز الدستور الإماراتي على ترسيخ أسس المساواة وعدم التمييز بين الجنسين، كما ضمن أيضاً للمرأة الحق في العمل والتعليم والعيش الكريم وجميع الحقوق، والتي تمثل مظلة كلية لجميع الجهود التي تبذلها القيادة الرشيدة للدولة في إطار عملية تحقيق العدالة والمساواة بين مواطنيها كافة، بما في ذلك الرجال والنساء، في ظل دعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، والتي أثمرت عن تربع دولة الإمارات، في أكثر من مناسبة، على المرتبة الأولى على المستويَين الإقليمي والعالمي كذلك، من حيث المساواة بين الجنسين، وذلك ضمن التقارير التي تصدر عن المنظمات الدولية، ومن بينها «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي»، و«المنتدى الاقتصادي العالمي»، وغيرهما من المنظمات ذات الاختصاص.

مشاريع

كما تخللت الزيارة استعراض أبرز مشاريع ومبادرات دولة الإمارات في مجال التوازن بين الجنسين، والتي عززت من مكانتها عالمياً، ولعل من أبرزها الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات 2015-2021، واعتماد تشكيل مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وإطلاق مؤشر التوازن بين الجنسين في الجهات الحكومية، وإصدار قوانين للمساواة في الأجور والرواتب، وإصدار دليل التوازن بين الجنسين في القطاعين العام والخاص، وتوفير مساعدات مالية شهرية لتحقيق الرفاه الاجتماعي للأرامل، والمطلقات، والمهجورات من النساء.

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