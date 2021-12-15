الإدماج الاقتصادي والتمكين للمرأة يقودان توجهات «نماء»

المصدر: دبي - البيان

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نجحت نماء للارتقاء بالمرأة منذ تأسيسها قبل خمسة أعوام، في تغيير حياة آلاف النساء في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة والعديد من الدول في جميع أنحاء العالم، وقدمت نموذجاً رائداً في تمكين المرأة ودعم تجربة حضورها وحجم استفادتها من بيئة الأعمال الاقتصادية والمهنية والاجتماعية، وغيرها من القطاعات الحيوية.

وقالت ريم بن كرم، مدير نماء للارتقاء بالمرأة: «استندت (نماء) منذ تأسيسها في ديسمبر 2015 إلى رؤية واضحة وخطة عمل محكمة تعتمد فيها على تصميم وتنفيذ المبادرات الداعمة للمرأة من خلال المؤسسات الثلاث التابعة لها، وهي، مجلس سيدات أعمال الشارقة، ومجلس إرثي للحرف المعاصرة، وأكاديمية بادري للمعرفة وبناء القدرات، وذلك بالشراكة مع هيئات ومؤسسات ومنظمات محلية وعالمية».

وأضافت: «حققت المؤسسة رؤيتها بقيادة قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة نماء للارتقاء بالمرأة، من خلال تركيز جهوها على ثلاثة مسارات، يبدأ الأول برفع كفاءة المرأة وتأهيلها لدخول سوق العمل، والثاني بالاستثمار بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة والحرف اليدوية وتوسيع أسواقها من النطاق المحلي إلى العربي والعالمي، أما الثالث فيتمثل في كشف تحديات المرأة في ريادة الأعمال والعمل على تجاوزها بمبادرات وجهود نوعية شكلّت مجتمعاً من رائدات الأعمال وفتحت أمامهن فضاءً لتبادل الخبرات والتجارب».

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