الطقس المتوقع على الإمارات خلال الأيام المقبلة

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يسود البلاد خلال الأيام المقبلة طقس صحو رطب إلى غائم جزئيا مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق بالدولة فيما تظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الشرقية والشمالية.

وذكر المركز - في بيان له حول حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام الخمسة القادمة - أن غدا الأربعاء يسود طقس رطب مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية صباحاً – غائم جزئياً، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي وخفيف في بحر عمان.

ويستمر الطقس رطبا مع احتمال تشكل ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية صباحاً – صحو إلى غائم جزئياً، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي وخفيف في بحر عمان.

أما الجمعة فتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الشرقية وسط طقس رطب صباحا صحو إلى غائم جزئيا، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي وخفيف في بحر عمان.

ويسود البلاد يوم السبت طقس صحو إلى غائم جزئياً فيما تظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الشرقية والشمالية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س، وحالة البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويعود الطقس رطبا صباح الأحد - صحو إلى غائم جزئياً وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الشرقية والشمالية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س، وحالة البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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