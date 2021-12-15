ضاحي خلفان يطّلع على دليل تنظيم التحقيق في وزارة الداخلية

المصدر: دبي - البيان

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اطلع معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، على الدليل الموحد لإجراءات جمع الاستدلالات في البلاغات التي تعده إدارة تنظيم التحقيق بالإدارة العامة للإسناد الأمني بوزارة الداخلية التابعة للأمانة العامة لمكتب سمو وزير الداخلية، والتي تم استحداثها بتوجيهات ورؤية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، لتكون الجهة المنظمة لعملية التحقيق وتوحيدها بصورة تعزز العمل المؤسسي، وتسهم في مسيرة التطوير والتحديث.

وأشاد معالي الفريق ضاحي خلفان بجهود توحيد وتنظيم العملية التحقيقية على مستوى وزارة الداخلية، عبر إعداد دليل موحد لإجراءات جمع الاستدلالات في البلاغات، ووضع معايير لغرف للتحقيق النموذجية، إضافة إلى تقييم وتصنيف وترخيص المحققين، واستحداث منظومة إلكترونية تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

جاء ذلك خلال لقاء معاليه بمكتبه وفد إدارة تنظيم التحقيق بالإدارة العامة للإسناد الأمني بوزارة الداخلية التابعة للأمانة العامة لمكتب سمو وزير الداخلية، والذي ضم المقدم فواز علي عبد الله، مدير الإدارة، والرائد دكتور حسن المرزوقي، نائب مدير إدارة تنظيم التحقيق، والنقيب أحمد محمد الشكيلي، من إدارة شؤون القضايا بوزارة الداخلية، والخبير القانوني عاطف محمد أحمد بإدارة تنظيم التحقيق.حضر اللقاء اللواء أحمد عتيق المقعودي، مدير الإدارة العامة لمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي.

مهام

استمع معالي الفريق ضاحي خلفان خلال اللقاء إلى شرح حول مهام الإدارة واختصاصاتها، وأهدافها نحو توحيد وتنظيم العملية التحقيقية على مستوى وزارة الداخلية بالتنسيق مع الإدارات ذات العلاقة، بما يتماشى مع التغييرات والتحديات المستقبلية، وأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

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