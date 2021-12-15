شرطة أبوظبي تعزز وعي سائقي الشاحنات بالقيادة الآمنة في الأجواء المتقلبة

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت شرطة أبوظبي على أهمية القيادة الآمنة في الأحوال الجوية المتقلبة لدى سائقي المركبات الثقيلة والشاحنات، وذلك خلال ورشة عمل تثقيفية وميدانية، نفذتها إدارة مرور المناطق الخارجية بمديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية بالتعاون مع مركز النقل المتكامل والشركاء الاستراتيجيين.

وركزت الورشة التي عقدت في المفرق بأبوظبي على تعريف السائقين بالقيادة الصحيحة لشاحناتهم ومركباتهم الثقيلة في الأحوال الجوية المتقلبة، والتي تشمل الضباب وحالات الغبار وتراكم الأتربة وهطول الأمطار، وحثتهم على التقيد بالسرعات المحددة في طرق إمارة أبوظبي وحذرتهم من الانشغال بغير الطريق واختيار المكان المناسب للوقوف في حالات الطوارئ تجنباً لوقوع الحوادث المرورية الجسيمة، وترك مسافة أمان كافية بين المركبات.

وأشارت إدارة مرور المناطق الخارجية إلى أن الورشة تأتي ضمن حملة القيادة الآمنة في الأحوال الجوية المتقلبة وتضمنت نصائح وإرشادات، وحثت السائقين على اتخاذ الإجراءات الاستباقية ومتابعة نشرات الأحوال الجوية والتنبيهات التي تبثها شرطة أبوظبي لإشعارهم بخفض السرعات على الطرق قبل وأثناء حالات تقلب الأجواء، وذلك تعزيزاً للإجراءات الوقائية وتجنباً لوقوع الحوادث وحفاظاً على سلامة الجميع.

وشددت على ضرورة توقف المركبات الثقيلة على جانب الطريق دون عرقلة الحركة المرورية خلال الأجواء الجوية المتقلبة، وخصوصاً عند تشكل الضباب، موضحة أنه وفقاً للمادة رقم 104 للقرار الوزاري رقم 178 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري يتم مخالفة المركبات الثقيلة بالغرامة 500 درهم و4 نقاط مرورية عند السير في أوقات الضباب «بالمخالفة لتعليمات الجهة المعنية».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز