«زايد الإنسانية» تبحث تعزيز التعاون مع طاجيكستان

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أبوظبي- وام

بحث الدكتور إبراهيم الزعابي مدير إدارة البرامج والمشاريع في مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية خلال استقباله محمد يوسف إمامزاده وزير التعليم بجمهورية طاجيكستان مجالات التعاون وخاصة على صعيد المساعدات الإنسانية و منها مجال التعليم الذي يعتبر من الأهداف الرئيسة للمؤسسة.

وقدم الزعابي لإمامزاده خلال اللقاء نبذة مختصرة عن عمل المؤسسة وبرامجها ومشاريعها الإنسانية داخل الدولة وخارجها.

من جهته شكر الوزير دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً لما تقدمه من مساعدات لبلاده،مقدماً التهنئة بعيد الاتحاد الخمسين للدولة، معبراً عن إعجابه بالنهضة التنموية الكبيرة التي تشهدها الإمارات من تقدم وتطور وحضارة،مثمناً جهود المؤسسة الهادفة إلى تعزيز التنمية المجتمعية في بلاده.

تطرق اللقاء إلى مشروع المؤسسة المتمثل في بناء 5 مدارس تعليمية في طاجيكستان وفق أحدث الطرق الهندسية والتجهيزات المناسبة للعمليات التعليمية.

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