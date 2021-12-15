هيئة النقل في عجمان توفر مركبات تأجير لمدة 5 سنوات للأفراد والمؤسسات

المصدر: (عجمان - البيان)

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أعلنت هيئة النقل في عجمان عن توفير خدمة تأجير المركبات للأفراد الهيئات والمؤسسات.

وقالت رشا خلف الشامسي المديرة العامة بالندب إن خدمة تأجير المركبات ضمن عقود الخمس سنوات تعد إضافة نوعية لمنظومة النقل والتأجير في إمارة عجمان، إذ تسهم في تنويع خيارات التنقل في الإمارة وتوفر وسائل نقل بديلة ذات كفاءة عالية وبأسعار مناسبة تلبي احتياجات ومتطلبات مختلف شرائح المستخدمين، بحسبانها الحل الأمثل للكثير منهم.

وأكدت أن هذه الخدمة ستوفر الكثير من العناء على الأفراد في الكثير من المعاملات التي لا تنتهي والتكاليف التي تفرضها الوكالات ومكاتب التأجير في توفير مركبات للتنقل للأفراد، إذ لم تحدد الهيئة حداً لتكلفة المركبات، ويمكن اختيار نوع المركبات المراد استئجارها من الوكالات المعتمدة في الإمارات.

ومن جانبه أفاد أحمد صقر المطروشي المدير التنفيذي لمؤسسة الخدمات التجارية بأن هذه الخدمة تعد الأولى من نوعها على مستوى الإمارات إذ توفر الهيئة خدمة تأجير طويله المدى للأفراد كافة ومخصصة للهيئات والمؤسسات بـ5 مركبات كحد أقصى للاستئجار ويمكن للعميل أو المؤسسات تحديد نوع المركبات بكل أريحية مع تسهيلات وخطط ميسرة للدفع ضمن خطط التأجير.

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