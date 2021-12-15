«رافد» تبدأ فحص وتسجيل الدراجات النارية في«موتورتشك»

المصدر: (الشارقة - البيان)

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أعلنت شركة «رافد» لحلول المركبات، عن إطلاق خدمة فحص وتسجيل الدراجات النارية في مركز تسجيل وفحص المركبات «موتورتشك» بمنطقة سوق الحراج والعزرة في الشارقة. ومن المقرر افتتاح موقع ثالث للتسجيل والفحص في وسط الشارقة بحلول منتصف عام 2022.

وقال عبد الله بوشليبي، مدير مراكز الفحص الفني «موتورتشك» التابعة لشركة «رافد»: تلتزم رافد بتزويد العملاء بأفضل حلول المركبات في جميع الفئات، وتسهيل حصولهم على الخدمات في الأوقات المناسبة، ويتماشى التوسع في تقديم خدماتنا في «موتورتشك» مع هذا الهدف.

ومن أجل راحة العملاء، يعمل فرع «موتورتشك» في سوق الحراج من الساعة 8 صباحاً حتى 10 مساءً من السبت إلى الخميس، ومن 4 مساءً إلى 10 مساءً يوم الجمعة. وبذلك سيكون أول مركز في الشارقة يعمل لفحص وتسجيل الدراجات النارية يوم الجمعة.

ويعمل فرع العزرة من الساعة 7:30 صباحاً وحتى 3:30 ظهراً، من السبت إلى الخميس.

وبالإضافة إلى الخدمات الجديدة لفحص وتسجيل الدراجات النارية، يقدم «موتورتشك» مجموعة واسعة من خيارات الفحص تشمل الفحص الشامل للمركبة من كافة الأبعاد بزاوية 360 درجة و140 نقطة فحص.

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