إطلاق «يوم في المحمية» للعائلات بالشارقة

المصدر: (الشارقة - البيان)

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أطلقت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة برنامج «يوم في المحمية»، موزعاً على أربعة مواقع تابعة لها في مواعيد محددة، في الفترة من 12 إلى 23 ديسمبر الجاري، هي مركز خور كلباء لأشجار القرم، ومركز واسط للأراضي الرطبة، وحديقة بحيص الجيولوجية، ومحمية المنتثر، ويستهدف البرنامج العائلات من مختلف الجنسيات، بما يسهم في إشراكها في البرامج البيئية والمجتمعية، وتعزيز الوعي البيئي لدى العائلات من خلال اصطحابهم في رحلات تثقيفية بيئية ترفيهية، تسهم في تعريفهم على المحميات الطبيعية في إمارة الشارقة، مثل محمية واسط ومحمية أشجار القرم والحفية ومحمية المنتثر وحديقة بحيص الجيولوجية.

وقالت هنا سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة: «يهدف برنامج يوم في المحمية إلى المساهمة في تعريف مختلف فئات المجتمع بأهمية المحميات الطبيعية والمراكز التابعة لها في إمارة الشارقة، التوعية بأهمية المحافظة على البيئة والحياة الفطرية، وإثراء ثقافة السياحة البيئية المستدامة، وإبراز المحميات والمعالم البيئية في الشارقة، بالإضافة إلى إشراك العائلات في البرامج البيئية والمجتمعية، كونه ترفيه واستثمار لوقت إجازة الأبناء في كل ما هو مفيد في عالم البيئة».

ومن خلال زيارة العائلات لهذه المحميات والمراكز المكونة من 130 فرداً من أصل 21 عائلة، قدمت فرق الهيئة عدة أنشطة وورشاً تعليمية ومسابقات.

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