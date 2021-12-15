موظفون في «السلامة الغذائية» يشاركون ببرنامج «المزرعة الذكية»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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شارك عدد من موظفي هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في البرنامج التدريبي «تكنولوجيا إدارة المزرعة الذكية» الذي نظمته إدارة التنمية الريفية بجمهورية كوريا الجنوبية، وذلك في إطار التعاون البحثي المشترك وبهدف الاطلاع على تقنيات البستنة المحمية في الزراعة الذكية الكورية وكسب معارف أساسية حول برنامج تشغيل المزارع الذكية.

وركز البرنامج التدريبي على محاور نظرية وتطبيقية تتعلق بأنواع البيوت المحمية واستخداماتها وأشكال وهياكل المنشآت البستانية في الأنظمة الزراعية وتكنولوجيا زراعة المحاصيل الملائمة للمناخ الجاف من خلال العمليات التشغيلية للأساليب المستخدمة في التغلب على الظروف المناخية الحارة من خلال أنظمة التحكم المتكامل للبيئة الداخلية لأنظمة الزراعة المائية بالإضافة إلى تكنولوجيا مكافحة الآفات في البستنة المحمية والوقاية منها.

وعلى هامش البرنامج أقام عبد الله سيف النعيمي سفير الدولة لدى الجمهورية الكورية حفل عشاء بمنزله في سيؤول حضره موظفو الهيئة وعدد من ممثلي معهد بحوث البستنة المحمية في إدارة التنمية الريفية.

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