مرصد الإمارات الفلكي يعلن اكتشاف 4 من النجوم المتغيرة الجديدة

المصدر: وام

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أعلن مرصد الإمارات الفلكي عن اكتشاف 4 من النجوم المتغيرة الجديدة والتي تم تسجيلها واعتمادها في سجل الجمعية الأمريكية لراصدي النجوم المتغيرة واضافتها إلى قاعدة البيانات الدولية للرابطة الأمريكية لمراقبي النجوم المتغيرة واعتمادها في الفهرس الدولي للنجوم المتغيرة.

وقال المهندس نذار سلام رئيس مرصد الإمارات الفلكي إن الاكتشاف الجديد يعد انجازا علميا جديدا يضاف إلى إنجازات المرصد المتواصلة لاسيما التي تم الإعلان عنها بنهاية العام الماضي والتي تمثلت في اكتشاف كوكبين جديدين خارج حدود المجموعة الشمسية.

وأضاف أن النجوم المتغيرة ويرمز لها بالحرف في باللغة الإنجليزية "V" اختصارا لكلمة Variable بمعنى متغير هي فئة من النجوم يتغير مقدار لمعانها الظاهري بنمط ثابت أو متغير بالنسبة لراصد من على سطح الأرض بحيث ينتقل النجم من درجة لمعان معينة الى درجة لمعان أشد أو أقل قوة لأسباب مختلفة وهي مرحلة من المراحل التي يعيشها النجم حيث يحدث تغير في درجة اللمعان أو في الكتلة النجمية.

وأشار إلى أن أهمية البحث عن النجوم المتغيرة تكمن في توفير المعلومات حول الخصائص النجمية للنجوم، مثل الكتلة، ونصف القطر، والهيكل الداخلي والخارجي للنجوم، والتكوين، ومراحل التطور بالإضافة الى توفير معلومات حول اللمعان، ودرجات الحرارة كما أننا نستطيع بواسطة اكتشافها ودراستها قياس المسافة بيننا وبين المجرات الأخرى.

وأوضح أن هذا الاكتشاف تم بشكل مباشر من خلال أجهزة المرصد كما هو الحال مع النجم زايد 1 /Zayed-V1/ ومن خلال الاستعانة بالبيانات التي أتاحها قمر المسح الصناعي TESS وSN ASAS حيث جرى رصد هذه النجوم بواسطة مرصد الإمارات الفلكي وتحليل بياناتها باستخدام برمجيات وخوارزميات رياضية مختلفة ورسم المنحنيات الضوئية الخاصة بها وصولا لرفع تقارير الاكتشاف واعتماده وتسجيله بعد تسميته.

وذكر سلام أن تصوير النجوم تم باستخدام تلسكوب فلكي بقطر 0.6 متر إضافة إلى كاميرا فلكية متخصصة عند درجة تبريد 30 درجة مئوية تحت الصفر وفلتر ضوئي /جونسون ڤي/ وفلتر ضوئي /SOLAR r/ لتقديم قراءات ضوئية دقيقة للنجوم المرصودة للتمكن من اتمام عملية الاكتشاف وتسجيله والاعتراف به رسميا.

والنجوم المكتشفة هي: 1 - "زايد 1" والاسم الجديد المعتمد في فهرس النجوم المتغيرة هو /Zayed-V1/ ويقع في المجموعة النجمية التي تسمى /الثعلب/ وهو من نوع النجوم المتغيرة EW وهي كسوفات نجمية ثنائية حيث يعبر نجم بشكل دوري من أمام نجم آخر، وتحدث بفترات أقصر من يوم واحد ما يتسبب في تباين في مقدار اللمعان الظاهري للنجم، وفي حالة زايد ڤي 1 فإن فترة الكسوف النجمي تدوم نحو 8 ساعات ويحدث 3 مرات على مدى اليوم الواحد. ويتراوح نطاق اللمعان الظاهري بين 18.46 - 18.92 بواسطة فلتر Sloan r.

2 - "زايد2" والاسم الجديد في فهرس النجوم المتغيرة هو /Zayed-V2/ وهو نجم من نوع المتغيرات الكسوفية في المجموعة النجمية التي تسمى /فرساوس/ وهي نجوم تدور وتعبر من أمام بعضها البعض مايتسبب بحدوث تغير في لمعانها وحجب لضيائها الصادر عنها كما يشاهد بواسطة راصد من على سطح الأرض ..ويتراوح نطاق القدر الظاهري بين 11.78 الى 11.84 /بقياسات فلتر ضوئي جونسون ڤي/ وهو من نوع النجوم المتغيرة EA والنوع الطيفي للنجم A5V ويحدث الكسوف الأساسي للنجم كل 3.8 يوم ويدوم لنحو 4.6 ساعة وبالامكان رصدها بواسطة تلسكوبات الهواة.

3 - "زايد 3" والاسم الجديد في فهرس النجوم المتغيرة هو /Zayed-V3/ في المجموعة النجمية التي تسمى /الزرافة/ وهو من نوع نجوم المتغيرات النابضة دلتا اسكوتي DSCT والنوع الطيفي للنجم هو A0 ومتوسط مقدار اللمعان الظاهري يبلغ 8.27 بقياسات /فلتر ضوئي V/ وتظهر تباينات في سطوعه بحيث يصل الى أقصى مقدار لمعان ظاهري كل 64.92 دقيقة وبالامكان رصدها بواسطة تلسكوبات الهواة.

4 - "زايد4" والاسم الجديد في فهرس النجوم المتغيرة هو /Zayed-V4/ في المجموعة النجمية التي تسمى /البجعة/ وهي كوكبة نجمية في نصف الكرة السماوية الشمالي والنجم زايد 4 من الأجسام النجمية الشابة /YSO/ وهي نجوم في مرحلتها الاولى من التطور ويتراوح نطاق اللمعان والقدر الظاهري بين 15.3 الى 15.4 /بقياسات فلتر ضوئي r/ وتعتبر من النجوم الخافتة وبالامكان رصدها بواسطة تلسكوبات الهواة.

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