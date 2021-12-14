محمد بن راشد يصل الرياض لترؤس وفد الإمارات إلى القمة الخليجية الـ 42

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى العاصمة السعودية الرياض لترؤس وفد الدولة المشارك في اجتماعات قادة وزعماء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ضمن دورتها الثانية والأربعين والتي تُعقد أعمالها في وقت لاحق اليوم برئاسة المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وكان في استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لدى وصوله والوفد المرافق، في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، وعدد من الأمراء والوزراء وكبار المسؤولين السعوديين.

ويرافق صاحب السمو إلى القمة وفد رفيع يضم: سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي محمد هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي سهيل محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي خليفة بن شاهين المرر وزير دولة، وسعادة الشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان، سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية، ومعالي خليفة سعيد سليمان، رئيس مراسم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز