رئيس وزراء قرغيزستان يزور شرطة دبي

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

زار معالي اقيلبيك جباروف رئيس وزراء جمهورية قرغيزستان، والوفد المرافق له القيادة العامة لشرطة دبي، وكان في استقبالهم معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بحضور سعادة اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، وسعادة اللواء أحمد محمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، والعميد محمد عقيل أهلي، نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون البحث والتحري، والعميد الدكتور عادل السويدي، مدير مركز شرطة جبل علي.

وفي بداية اللقاء رحب الفريق المري برئيس وزراء قرغيزستان والوفد المرافق له، مؤكداً أن استقبال لوفد يأتي ضمن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتقديم تجربة شرطة دبي، وكل ما من شأنه تعزيز سبل التعاون المشترك، وتبادل الخبرات بين شرطة دبي وأجهزة الشرطة في جمهورية قرغيزستان، مشيراً إلى أن التكامل في الأدوار والمسؤوليات سيدعم الأهداف المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات الأمنية.

وقدم معالي الفريق المري للوفد الضيف شرحا حول مركز الشرطة الذكي، الحاصل على شهادة من موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، لكونه أول مركز شرطة من نوعه في العالم يعمل من دون تدخل بشري، ويقدم كل الخدمات الشرطية بطريقة ذكية ودون أي تدخل بشري وعلى مدار 24 ساعة، ويوفر الخدمات الجنائية والمرورية والشهادات والتصاريح والخدمات المجتمعية المُقدمة، وفق أفضل المعايير والممارسات الشرطية العالمية.

واطلع الوفد خلال زيارته على منظومة العمل في إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات، وأحدث الخدمات والمبادرات التي تعزز الأمن والأمان في الإمارة، إلى جانب اطلاعه على أبرز تجهيزات المركز والإضافات الحديثة فيه، مثل "الخريطة ثلاثية الأبعاد، ونظام إدارة ومراقبة الدوريات" وتوزيعها على أرض الواقع، بما يحقق هدف شرطة دبي في الاستجابة السريعة للبلاغات ونداءات الاستغاثة، والتقنيات والأدوات والوسائل، التي تدعم الاستجابة السريعة للبلاغات والمكالمات في أي وقت.

كما زار الوفد خلال جولته في مقر القيادة، مركز الاتصال "901"، واستمع إلى شرح حول الخدمات، التي يقدمها المركز ، والمخصص للحالات غير الطارئة، والرد على استفسارات المتعاملين، وتقديم الخدمات المتعددة لهم في أسرع وقت ممكن، عبر قنوات هاتفية مباشرة وتطبيقات شرطية ذكية، وخدمات دردشة، بما يحقق توجهات القيادة العامة لشرطة دبي في العمل على إسعاد أفراد المجتمع، وجعل دبي "المدينة الأكثر أمناً".

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز