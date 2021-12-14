محمد بن راشد: نحن بحاجة لبداية قوية للعقد الخامس من مسيرة "التعاون الخليجي"

المصدر: البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، اليوم، وهو في طريقه إلى الرياض على رأس وفد الدولة المشارك في القمة الخليجية الثانية والأربعين على الحاجة الماسة لبداية قوية للعقد الخامس من مسيرة "التعاون الخليجي".

وقال سموه في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "في الطريق لقمة الرياض اليوم ..نحن بحاجة لبداية قوية للعقد الخامس من مسيرة مجلس التعاون الخليجي .. شعوبنا تتطلع لتكامل اقتصادي وتنموي .. شعوبنا تتطلع لتعاون حقيقي وعميق .. شعوبنا تنتظر من اجتماعاتنا في الرياض نتائج تحول مدننا كلها لرياض من النمو والرفاه والتقدم".

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