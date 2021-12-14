وزير الصحة ووقاية المجتمع يطلع على الخبرات الألمانية في مجال الاستدامة

المصدر: وام

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زار معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع جناح جمهورية ألمانيا الاتحادية في منطقة "الاستدامة" بمعرض إكسبو 2020 دبي والذي يحمل شعار "ملتقى ألمانيا" ويعد أحد أكبر الأجنحة الدولية المشاركة حيث يُسلط تصميم الجناح المستلهم من الحرم الجامعي الضوء على العلم والمعرفة والتطور التكنولوجي والبيئة البحثية والابتكارية مع التركيز على توظيف التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي على نطاق واسع.

واطّلع معاليه على أبرز الابتكارات الألمانية في مجال الاستدامة وحماية البيئة والتكنولوجيا ومن ضمنها الخلايا الشمسية لتوليد الطاقة وتقنيات استدامة إنتاج الغذاء فضلاً عن أفكار تتعلق بمدن المستقبل العملاقة.

وأكد معالي عبد الرحمن العويس خلال الزيارة على أهمية معرض إكسبو 2020 دبي في تعزيز التعاون وتحفيز الابتكار وإتاحة التلاقي الحضاري والإنساني لبناء جسور تعزز تواصل العقول وصنع المستقبل بحضور النخب العالمية خلال هذا الحدث العالمي مشيراً إلى الدور الإيجابي الذي يرسخه المعرض في تكوين ملامح خريطة جديدة للاقتصاد العالمي وتوجيه بوصلته المستقبلية وفق معطيات جديدة تستند على أحدث الابتكارات في مجالات حيوية ومنها مجال الرعاية الصحية.

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