"طرق دبي" تطلق خطة تدريبية متكاملة لتطوير مهارات 600 موظفة

المصدر: البيان

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اعتمد معالي مطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، مبادرة الخطة التدريبية المتكاملة التي صممت وفقاً لمنهجيات حديثة لتطوير خطط التدريب، بهدف تنمية المهارات العملية للموظفات من مختلف مؤسسات وقطاعات الهيئة خلال الفترة من ديسمبر 2021 حتى مارس 2022.

وتهدف "خطة التدريب" لتمكين المرأة في مختلف الوظائف والمهن في الهيئة وتعزيز دور المرأة القيادي من خلال إعداد 600 موظفة من مختلف الدرجات الوظيفية لأدوار ومراكز قيادية وتعزيز مفاهيم التنافسية وتطوير قدرات الموظفات بمختلف مجالات العمل في الهيئة، وتشمل المبادرة برامج تدريبية متنوعة ومتفردة في مجال المرأة والعمل مثل برنامج التوجيه المتخصص للمرأة بالإضافة لدورات تدريبية (افتراضية) تقدمها جامعات ومنظمات عالمية مرموقة أهمها جامعة هارفارد، وجامعة كيس ويسترن ريسرف، ومنظمة Women@Work.

وأكد معالي مطر محمد الطاير المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، خلال لقائه بالقيادات النسائية والموظفات المرشحات للبرنامج التدريبي، أن إطلاق الخطة التدريبية لتمكين المرأة، ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتأتي الخطة في إطار حرص هيئة الطرق والمواصلات على دعم وتشجيع المرأة، وتوفير بيئة العمل المناسبة لها لتولي المناصب القيادية، والمساهمة في تحقيق نجاحات الهيئة ودفع عجلة التطور، بما يتناسب مع احتياجات وتطلعات الهيئة.

من جانبها قالت موزة المري مدير الإدارة التنفيذي لمكتب المدير العام ورئيس مجلس المديرين، رئيس اللجنة النسائية في هيئة الطرق والمواصلات: تهدف مبادرة الخطة التدريبية لتمكين المرأة إلى تدريب الموظفات على المهارات الحيوية للأدوار القيادية الحالية والمستقبلية، والتي توفر الأدوات اللازمة لتسريع التقدم الوظيفي مثل التواصل الاحترافي، وأساليب التفاوض الحديثة، والقيادة، وزيادة المعرفة في مجالات التعلّم والعمل الجماعي.

كما تعمل المبادرة على دراسة التحديات التي تواجه الموظفات في العمل وتنمية مهارات الاستفادة من الفرص التطويرية ومعرفة كل ما يتعلق في السلوكيات القيّمة التي تهم المرأة في مكان العمل، ومعرفة الأساليب التي تساعد في تحقيق ريادة وتميز المرأة في عملها، وأضافت أن من أهم أهداف المبادرة هي تشجيع الموظفات على تحقيق تطلعاتهن القيادية والتخطيط لها وكيف يكون تحقيق التوازن الثلاثي بين الأسرة والعمل، والمرأة ككيان منفصل.

النجاح وفرص التفوق

وأوضحت المري أن المبادرة تلهم الموظفات معرفة أساسيات النجاح الوظيفي وما الذي يمكن أن تقدمه الجامعات العالمية والدورات للموظفات، وماهي الفرص التي يمكن للاقتصاد المحلي والعالمي تسخيرها للنهوض بالمرأة وتعزيز قدرتها التنافسية في الأدوار القيادية وكيف يمكن الاستفادة القصوى من المواهب والكفاءات وتطويرها، كما تسلط المبادرة الضوء على أهمية تحفيز الموظفات وتمكينهن للمشاركة في التطوير الوظيفي الهادف وتولي القيادة.

وأكدت موزة المري أن الخطة التدريبية متكاملة من ناحية الأهداف التي تم تحديدها، والنتائج المراد تحقيقها، والفئة المستهدفة، ومحتوى البرامج التدريبية التي تركز على تطوير المهارات وتعلم الجديد منها، حيث أن جميع البرامج المخصصة للموظفات تقدم من قبل نخبة من الخبراء، وذلك من خلال المشاركة في الدورات التدريبية ضمن برنامج المبادرة أو من خلال الانضمام إلى المنتديات العالمية و المحلية المتخصصة في تمكين المرأة في العمل وتطبيق أسلوب التعلم الذاتي وتطوير خطة فردية لتحقيق التكامل بين مصادر المعرفة المختلفة مثل قراءة المقالات المفيدة ومشاهدة مقاطع الفيديو الهادفة، والتي تهدف إلى التعرف على مفاهيم الإدارة الجديدة، وزيادة المقدرة على فهم الآخرين والعمل والتواصل معهم بشكل أكثر فاعلية.

مدة البرنامج

تحتوي البرامج التدريبية ضمن خطة تمكين المرأة في الفترة من نوفمبر وإلى شهر مارس 2022 على برنامج تطوير هويتك القيادية، وبرنامج الوضع الحالي للقيادة النسائية في القمة، وبرنامج حضور القيادة النسائية، بالإضافة لبرنامج أدوات القيادة للمرأة، وبرنامج التطوير الوظيفي الهادف للمرأة.

دليل مهارات التعلّم

وفي سياق متصل أصدرت اللجنة النسائية في هيئة الطرق دليل مهارات التعلّم والذي يهدف إلى توفير أدوات تقييم وتعلم فعالة لتعزيز التعلم الذاتي وتحقيق الاستفادة القصوى من جميع برامج الخطة التدريبية. ويتضمن محاور عن أنماط التعلم عند الكبار وكيف يكون التحليل الرباعي للشخصية وطرق تصميم خطط للتعلم الذاتي، بالإضافة إلى معلومات عن كيفية يكون الانضمام إلى مجتمعات المرأة في العمل وماهي العقبات أمام المتعلم وكيف يكون التغلّب عليها، وتحديد الأوقات المثلى للتعلم وبناء عادات التعلم ومقياس العزيمة الذي يتنبأ باحتمالية إنجاز الأهداف الصعبة بالنسبة للمتعلم.

تجدر الإشارة إلى أن هيئة الطرق والمواصلات تحرص على توفير بيئة عمل مشجعة للمرأة لتولي المناصب القيادية والمشاركة بشكل فعّال في تحقيق نجاحات الهيئة ودعم إنجازاتها، وحسب الإحصائيات فإن عدد الموظفات بلغ 817 موظفة يشكلن 22% من إجمالي عدد موظفي الهيئة، ويبلغ عدد الموظفات المواطنات 691 مواطنة، وتسهم الموظفات في العديد من المشاريع والبرامج التي تنفذها الهيئة.

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