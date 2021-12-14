استشاري الشارقة ينال المواصفة القياسية لإدارة المعرفة آيزو 30401:2018

المصدر: الشارقة – البيان

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نال المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة المواصفة القياسية لإدارة المعرفة آيزو 30401:2018 كأول برلمان في العالم ينال تلك المواصفة ليؤكد المجلس ريادته من خلال أمانته العامة في تطبيق أعلى المعايير العالمية.



وتمكن المجلس الاستشاري ممثلا في الأمانة العامة من الحصول على المواصفة القياسية لإدارة المعرفة لتضاف إلى رصيده من شهادات أنظمة الجودة العالمية والتي تتلاقى مع حرصه على تعزيز ثقافة الابتكار والإبداع وجودة الخدمات والأعمال البرلمانية التي يتولاها المجلس وما يتصل بذلك من مهام وأدوار في منظومة الأداء التشريعية والرقابية وما يتصل بذلك من أعمال تتولاها إدارات الأمانة العامة للمجلس من خلال كوادرها البشرية المؤهلة .وتعد مواصفة إدارة المعرفة إحدى المواصفات التي نجح المجلس الاستشاري في تطبيق كافة المعايير والاشتراطات المطلوبة في تأصيل ومراجعة وتحسين نظام إدارة المعرفة في كافة الأعمال وخلق القيمة من خلال المعرفة المنهجية وضمان استمراريتها وتأصيلها في بيئة العمل الداخلية.كما وهدفت المواصفة في تأطير منهجيات الأنشطة وربطها بالأهداف الاستراتيجية ومعايير الأداء وتحقيق النمو المستدام وتشجيع الانتاجية وتحسين فعالية وكفاءة إدارة العمليات من خلال منهجية المعرفة ودعم وتعزيز تلك الثقة على مستوى الأعضاء والكوادر الوظيفية .

تهنئة

وهنأ علي ميحد السويدي رئيس المجلس الاستشاري أعضاء وعضوات المجلس والأمين العام والأمانة العامة على جهودهم في استحقاق المجلس لهذه المواصفة التي تعزز من ريادة المجلس في كافة المجالات وفي سائر أعماله وسبق المجلس كأول جهة برلمانية على مستوى العالم تنال مواصفة أيزو إدارة المعرفة بهدف مواصلة الارتقاء بيئة العمل وجودته .بدوره أشار أحمد آل علي من إدارة التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي بالأمانة العامة للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة إلى أن المجلس يفخر بإنجاز متطلبات هذه المواصفة الجديدة وتطبيقها على أعمال المجلس الاستشاري ليكون المجلس أول برلمان ينالها .



حرص

ولفت آل علي الى حرص الأمين العام على تطبيق الممارسات العالمية وتوجيهاته الدائمة لمواصلة التميز والرقي في الأداء والتي تنعكس على أداء وجودة العمل البرلماني داخل أروقة المجلس ورفع كفاءة الكوادر البشرية وتنمية في سير أعمالها من خلال تطبيق المواصفات العالمية في مجال المعرفة انطلاقاً من الأهمية الكبيرة للمجلس في التعبير عن المجتمع ومناقشة قضايا الوطن من خلال جهاز إدارة كفء يقوم على مواصفة المعرفة والتي تسهم في تجويد الأداء وتطوره واستدامته .

وأوضح بأن إن تطبيق معايير المواصفة القياسية لإدارة المعرفة آيزو 30401: تساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمجلس وفق أعلى معايير التميز والجودة وتعزيز الأداء من خلال بناء المعرفة واكتساب المهارات الجديدة.

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