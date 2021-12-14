مجلس إدارة "دبي للمرأة" يستعرض إنجازات العام الحالي ومستجدات الخطة الاستراتيجية 2022 - 2026

المصدر: وام

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استعرض مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة في اجتماعه الرابع لعام 2021 أهم الإنجازات التي تم تحقيقها خلال هذا العام على مستوى المؤسسة ونادي دبي للسيدات واطلع على أبرز مشروعات عام 2022 التي ينطلق بها لتحقيق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، بشأن تعزيز دور المرأة في مختلف المسارات التنموية المستقبلية.

عقد الاجتماع برئاسة سعادة هالة بدري مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، نائبة رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة وشاركت فيه أعضاء مجلس الإدارة.. هدى السيد محمد الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، وهدى عيسى بوحميد الرئيس التنفيذي للتسويق في "دبي القابضة" وخولة راشد المهيري النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي بهيئة كهرباء ومياه دبي ومنى درويش بوسمرة رئيس التحرير المسؤول لصحيفة البيان وفهيمة عبدالرزاق البستكي الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال والمنتجات بسوق أبوظبي للأوراق المالية والجود أحمد لوتاه مصممة ورائدة أعمال وموزة سعيد المري مدير الإدارة التنفيذي لمكتب المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات وشمسة صالح المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة وحضرته سلطانة سيف مدير إدارة تطوير المرأة وميثاء شعيب مدير إدارة الاتصال المؤسسي.

وقالت سعادة هالة بدري إن عام 2021 كان حافلا بالأنشطة والإنجازات التي حققتها المؤسسة والتي ساهمت في تحقيق أهداف خطتها الاستراتيجية 2017 -2021 بشأن تعزيز المهارات الوظيفية والقيادية للمرأة العاملة وزيادة مشاركتها في الحياة الاقتصادية وقطاع ريادة الأعمال والحفاظ على الكوادر النسائية بسوق العمل، مع مواصلة بناء جسور التعاون لتعزيز الشراكات المحلية والعالمية للمؤسسة حيث شملت الإنجازات تنظيم دورات تدريبية وبرامج في القيادة التنفيذية وتبادل الخبرات مع قيادات نسائية عالمية في مختلف المجالات خاصة مع دول الشمال الأوروبي التي تعد من الدول الرائدة عالميا في السياسات الداعمة للمرأة.

وأضافت أن الخطة الاستراتيجية الجديدة للمؤسسة 2022 – 2026، التي سيتم الإعلان عنها قريبا والمنبثقة عن استراتيجية حكومة دبي وخطة الخمسين عاما القادمة في الدولة، تنطلق من الإنجازات الرائدة التي حققتها المؤسسة على مدى الخمسة عشر عاما الماضية منذ تأسيسها في عام 2006 وتهدف لتحقيق نقلة نوعية جديدة بملف المرأة على مستوى إمارة دبي ضمن التوجه العام لدولة الإمارات حيث تسعى لرفع نسبة مشاركة المرأة في جميع القطاعات وزيادة تمثيلها في الوظائف القيادية العليا ومراكز صنع القرار بما يسهم في تعزيز دورها في صياغة المستقبل الاجتماعي والاقتصادي للإمارة والدولة بوجه عام. وأشادت بالدعم الكبير الذي توفره حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة لمبادرات المؤسسة ومتابعة سموها الحثيثة لجميع مراحل تنفيذها.

وواصلت المؤسسة تنظيم سلسلة الجلسات والندوات المعرفية لمبادرة "حوارات دبي الافتراضية للمرأة" التي تم إطلاقها بتوجيهات من سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم في إطار جهود سموها لدعم المرأة وتعزيز مشاركتها الفعالة في التنمية المستدامة للمجتمعات ككل.

واستضافت المبادرة شخصيات بارزة على المستويين المحلي والدولي من وزراء ومسؤولين وقادة من القطاعين الحكومي والخاص ورواد أعمال وتناولت العديد من الموضوعات ذات الصلة بالمرأة مواكبة للمستجدات التي أفرزتها جائحة "كوفيد 19" التي لعبت المرأة دورا مهما في التعامل معها والحد من تأثيراتها الصحية والاجتماعية .

وتم في بداية العام تنظيم الجلسة الرابعة للمبادرة بعنوان "نظرة على مستقبل العمل والمرأة" ناقشت تأثيرات الجائحة على سوق العمل بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة مع استشراف مستقبل عمل المرأة بعد هذه الجائحة العالمية ومستقبل الابتكار ومقومات تطوير الموظفين واستقطاب المواهب في ظل متطلبات الثورة الصناعية الرابعة وتم بث هذه السلسلة من الحوارات الملهمة عبر المنصات الإلكترونية لمؤسسة دبي للمرأة وأتاحت الفرصة للحوار بين المتحدثين وأكبر عدد من المتابعين حول فرص زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل والمناصب القيادية ومراكز صنع القرار.

وبحضور سفراء كل من السويد وفنلندا والدنمارك والنرويج، وممثلي سفارات دول الشمال الأوروبي لدى الدولة احتفت المؤسسة في جناح مملكة السويد بإكسبو 2020 دبي بتخريج 30 موظفة من القطاعين الحكومي والخاص والقطاع شبه الحكومي في الدولة مثلن الدفعة الأولى من المنتسبات لـ "برنامج الإرشاد المهني –Yes Mentorship program " الذي أطلقته المؤسسة بالتعاون مع سفارات دول الشمال الأوروبي في الدولة تحت شعار "إماراتيات على مسيرة النجاح" في إطار جهودها المستمرة لتعزيز القدرات القيادية والمهنية للمرأة وقدمه 19 موجها وموجهة من القياديين الذين ينتمون لتخصصات مختلفة بالقطاعين الحكومي والخاص في دول الشمال الأوروبي وتم خلالها التطرق لموضوعات تتعلق ببناء القدرات وتنمية المهارات الذاتية ومجال عمل الموظفات، بالإضافة لتبادل المعرفة والخبرات بما يعود عليهن بالمنفعة ويسهم في الارتقاء بقدراتهن المهنية والقيادية.

وضمن مبادراتها لتعزيز التعاون مع أفضل الجامعات العالمية في مجال التعليم التنفيذي لتطوير المهارات القيادية والإدارية للمرأة .. أطلقت المؤسسة العام الحالي برنامجا جديدا بالتعاون مع جامعة سنغيولارتي الأمريكية تضمن تنظيم جلسات تنفيذية للقيادات النسائية، وشاركت فيه أكثر من 100 قيادية تنتمين لتخصصات مختلفة بالقطاعين الحكومي والخاص.

كما أطلقت المؤسسة تزامنا مع الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية "الدليل الاسترشادي لعمل المرأة عن بعــد في القطاعين الحكومي والخاص" الذي تم تطويره بالتعاون والتنسيق مع المجلس التنفيذي لإمارة دبي وعدد من الشركاء الحكوميين في الإمارة تماشيا مع توجهات وتطلعات حكومة دبي في توفير بيئة عمل مناسبة لموظفيها بشكل عام والمرأة بشكل خاص والاستفادة من كافة قدراتها ومواردها لا سيما البشرية منها تجسيدا لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" الهادفة إلى ترسيخ السعادة الوظيفية وتسخير كافة الإمكانيات لخلق بيئة عمل مرنة تلبي احتياجات وظائف المستقبل وتؤثر إيجابا على إنتاجية الموظف.

ويتواكب الدليل مع قرار المجلس التنفيذي رقم /36/ لسنة 2020 بشأن نظام العمل عن بعد لموظفي حكومة دبي الذي أصدره سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي والذي يتيح مرونة للجهات الحكومية في إمارة دبي بإصدار لوائح داخلية تنظم آلية التكليف بالعمل عن بعد للموظفين وفقا لطبيعة ومتطلبات العمل وتسييره بانتظام ويعد الدليل مرجعية استرشادية للقطاعيــن الحكومي والخــاص لتنظيــم عمــل الـموظفـات عــن بعـد على نحـو يسهم في جعل دبي من أفضل المدن الصديقة للمرأة والأسرة.

كما اطلع أعضاء مجلس الإدارة على مستجدات الخطة الاستراتيجية الجديدة لمؤسسة دبي للمرأة 2022 – 2026 حيث تم الانتهاء من معظم مراحل المشروع من حيث تحديد الأهداف التي أثمرت عنها جلسات العصف الذهني والاجتماعات المكثفة مع عدد من الجهات بالقطاعين الحكومي والخاص ونتائج التقارير والأوراق البحثية التي تم تنفيذها خلال العامين الماضيين بهدف التعرف على التحديات والفرص، إضافة إلى تقييم الوضع المحلي والعالمي فيما يتعلق بالمرأة ومبادرات تعزيز دورها المستقبلي.

وستعلن المؤسسة قريبا عن تفاصيل هذه الخطة بما تتضمنه من الرؤية والرسالة والقيم المؤسسية ومؤشرات الأداء والمشاريع المستقبلية التي تحقق أهدافها المؤسسية.

واستعرض الاجتماع أبرز مشاريع المؤسسة في عام 2022 بما في ذلك مشاركتها في إكسبو 2020 دبي وإطلاق منصة تشريعات وقوانين المرأة بالتعاون مع اللجنة العليا للتشريعات بإمارة دبي ومشروع شبكة اللجان النسائية وغيرها من المشاريع التي تسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة.

واستعرض الاجتماع إنجازات وأنشطة نادي دبي للسيدات خلال عام 2021 والتي تعكس جهوده في تقديم أفضل الخدمات للعضوات والزائرات من خلال المرافق المتطورة مع حرصه على توفير أنشطة ثقافية واجتماعية متنوعة إضافة إلى الفعاليات التي تم تنظيمها بمناسبة يوم المرأة الإماراتيةوعيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات والأنشطة المجتمعية والصحية والرياضية الأخرى.

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