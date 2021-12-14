مجلة "الجندي" تحتفي باليوبيل الذهبي للإمارات بإصدار خاص يخلد عيد الاتحاد الخمسين

المصدر: وام

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أصدرت مجلة "الجندي" التابعة لوزارة الدفاع ملحقاً خاصاً بمناسبة اليوبيل الذهبي للدولة ، وذلك في إطار مواكبتها للمناسبات الوطنية الخالدة في تاريخ الدولة، وحرصها على المشاركة في الاحتفاء بعيد الاتحاد الخمسين وتخليد هذه الذكرى المجيدة.

وتضمن الإصدار الخاص الذي جاء تحت عنوان " إنجازات الخمسين "، العديد من المحاور والموضوعات التي تبرز أهمية هذا الحدث التاريخي الخالد.

وتحت عنوان " دولة الاتحاد.. إنجازات وطموحات " .. قالت "الجندي": "سيظل الثاني من ديسمبر يوماً عظيماً في تاريخ أمتنا، يحمل لنا بشائر العزة والخير، يوم تحققت فيه آمال أبناء هذا الوطن العزيز، وتجسدت أحلامهم في أن يصبحوا يداً واحدة وقوة حاسمة تحت راية واحدة، أهدافهم مشتركة، وقلوبهم مجتمعة على الأخوة والمحبة والوحدة".

وأضافت المجلة في إصدارها الخاص: " ذكرى قيام دولة الاتحاد مناسبة عطرة نذكرها بكل الفخر، ونقف حيالها لنستشعر معاً عظمة الإنجاز الذي تحقق، لأنها تروي لنا فصلاً مجيداً من تاريخنا الحافل، وتحكي للأجيال قصة التضحية وروعة التفاني من رجال صنعوا بإخلاصهم دولة الاتحاد".

واستعرضت "الجندي" الدور التاريخي العظيم للآباء المؤسسين في بناء الاتحاد وفي مقدمتهم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وأخوه الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم حاكم دبي "رحمه الله".

وأفردت "الجندي" مساحات مهمة من صفحات إصدارها الخاص لتروي قصص النجاح والتميز الذي وصلت إليه دولة الإمارات خلال خمسين عاماً على جميع الأصعدة والمستويات، بقيادة رشيدة لا تألو جهداً في تحقيق الإنجازات وتوفير العيش الكريم لأبناء هذا الوطن المعطاء.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلة «الجندي» تأسست في عام 1973، وصدر العدد الأول منها في شهر أكتوبر من العام نفسه، بهدف تغطية أخبار ونشاطات وزارة الدفاع والقوات المسلحة بدولة الإمارات .

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