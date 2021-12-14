ورشة لتقييم مؤشر السلامة الغذائية في أبوظبي

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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عقدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على مدار يومين متتاليين الورشة الختامية للتقييم النهائي لمؤشر السلامة الغذائية لإمارة أبوظبي، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، بمشاركة مختلف الهيئات الحكومية المحلية والاتحادية ذات الصلة بالسلامة الغذائية.

ويهدف التقييم إلى رفع معدل السلامة الغذائية والتحسين المستمر لنوعية ومستوى نظم الرقابة والتشريعات المطبقة، وسيؤدي التطبيق الأمثل لمعايير السلامة الغذائية المعتمدة من الفاو إلى تحسين وتكامل وتنسيق الأدوار بين المؤسسات المعنية.

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