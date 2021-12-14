تحت رعاية محمد بن زايد.. مزاينة مدينة زايد بمهرجان الظفرة تنطلق اليوم

المصدر: (الظفرة - وام)

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تنطلق صباح اليوم، مسابقات مزاينة مدينة زايد «المحطة الثالثة»، في مهرجان الظفرة، بدورته الـ 15، بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، وتقام في مدينة زايد بمنطقة الظفرة.

وستشهد مزاينة مدينة زايد، تنظيم 75 شوطاً للإبل المحليات والمجاهيم والمهجنات الأصايل، ضمن 6 فئات عمرية «مفاريد، حقايق، لقايا، إيذاع، ثنايا، حول» وقد خصص لها 705 جوائز، بقيمة إجمالية تبلغ 11 مليوناً و415 ألف درهم.

وتبدأ مزاينة رزين بمهرجان الظفرة، في يومها الأول، ومنذ ساعات الصباح الباكر، استقبال الإبل المشاركة، ضمن 7 أشواط لسن المفاريد لفئة المحليات والمهجنات الأصايل، والتي خصص لها 65 جائزة قيمة، وذلك استعداداً لعرضها على اللجان الطبية، ولجان الفرز والتشبيه، ثم لجنة التحكيم وإعلان النتائج، مساء يوم الأربعاء.

ويتم خلال مسابقة المزاينة، تطبيق الإجراءات الاحترازية، والدخول وفق اشتراطات المرور الأخضر لتطبيق الحصن، وذلك حرصاً على سلامة العاملين والمشاركين والزوار.

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