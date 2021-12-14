جمارك دبي تحتفل بحصولها على جائزة النخبة للتميز الحكومي

المصدر: دبي - البيان

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أقامت جمارك دبي احتفالاً مركزياً بمناسبة حصولها على جائزة النخبة في جوائز برنامج دبي للتميز الحكومي 2020 – 2021، وحضر الاحتفال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وأحمد محبوب مصبح، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة المدير العام لجمارك دبي، كما حضر الحفل مديرو عموم الجهات التابعة لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة والمديرون التنفيذيون ومديرو الإدارات والمراكز الجمركية في جمارك دبي.

إنجاز جديد

وأعرب سلطان أحمد بن سليم عن فخره واعتزازه بالإنجاز الجديد الذي حققته الدائرة وقال مخاطباً موظفي الدائرة: أُبارك لكم تميز جمارك دبي بإنجازها الجديد المتمثل في تكريم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، للدائرة بحصولها على جائزة النخبة من جوائز برنامج دبي للتميز الحكومي 2020 - 2021، لتُضاف إلى سجلها الحافل بالانجاز.

وأضاف: «يأتي هذا الإنجاز الكبير ليتوج ما يقدمه الموظفون في جمارك دبي من جهود وابتكارات قلَّ نظيرها».

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