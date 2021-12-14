الإمارات تؤكد أهمية التعاون والتكامل لخدمة العمل الأمني العربي

المصدر: أبوظبي ـ وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

شارك وفد دولة الإمارات العربية المتحدة في مؤتمر قادة الشرطة والأمن العرب في دورته الخامسة والأربعين المنعقد بالجمهورية التونسية، بمشاركة واسعة من قادة الشرطة والأمن من مختلف الدول العربية.

ترأس الوفد اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، يرافقه العميد أحمد محمد المرر، والعميد محمد شيبان سويدان، وعدد من الضباط بوزارة الداخلية وشرطة عجمان، وذلك في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس العاصمة.

وشارك في المؤتمر عدد من كبار المسؤولين الأمنيين في الدول العربية فضلاً عن ممثلين من جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) ومشروع مكافحة الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والاتحاد الرياضي العربي للشرطة، والتقى قائد عام شرطة عجمان أبرز قادة الشرطة والأمن ومنهم معالي محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، وستيفن كافانا المدير التنفيذي للخدمات الشرطية في الإنتربول.

وقال اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي إن مشاركة دولة الإمارات في المؤتمر جاءت تأكيداً على أهمية التعاون والتكامل لخدمة العمل الأمني العربي المشترك، ودعماً لأسسه ومقوماته، وتعزيزاً للمجهودات العربية المبذولة في مكافحة الجريمة، وحرصاً على تعزيز مكانة الدولة في المجالات الأمنية من خلال تبادل الخبرات والمعارف مع ممثلي الدول العربية وقادة الشرطة والأمن.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز