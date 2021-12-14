النائب العام يطّلع على سير العمل بنيابة الأسرة والأحداث

المصدر: دبي - البيان

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اطلع المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، بحضور المستشار محمد علي رستم بوعبدالله المحامي العام الأول، رئيس نيابة الأسرة والأحداث، على إحصاءات القضايا الأسرية، التي تشير إلى وجود علاقة طردية بين عدد القضايا الأسرية، ونسبة مؤشر قضايا الصلح الأسري، حيث سجلت عدد (626) قضية في عام 2019 وعدد 567 في عام 2020 وعدد (600) حتى نهاية نوفمبر من عام 2021، فيما سجل الصلح الأسري منذ بداية عام 2019 نسبة 40.2% و33.5% في 2020 وبلغت النسبة حتى نهاية نوفمبر من 2021 إلى 31%.

وجاء ذلك خلال متابعة النائب العام لسير العمل في نيابة الأسرة والأحداث والمبادرات المبتكرة والنوعية التي يتم تنفيذها في المجال القضائي والرامية إلى تحقيق الدقة والسرعة والنزاهة والحياد.

مبادرات

واستعرض المستشار محمد بوعبدالله، المبادرات التي تقوم بها نيابة الأسرة والأحداث في سبيل توعية الطلبة في مختلف المراحل الدراسية من الناحية القانونية والاجتماعية، حيث بلغ عدد الطلبة الذين استفادوا من برنامج نبراس منذ انطلاقه في عام 2010 (10458) وشمل عدد (234) مدرسة.

وبلغت نسبة الرضا العام 93% وبلغت نسبة قياس أثر البرنامج 93%. أما بالنسبة لقياس أثر البرنامج على المشرفين من إدارات المدارس فقد بلغت 90‎%‎ ونسبة الرضا العام 94 ‎%‎ وشملت 610 مدرسين ومدرسة وإداري. ويستهدف برنامج نبراس -الحاصل على عدد من الجوائز المحلية والدولية- الطلبة والطالبات في المرحلتين الإعدادية والثانوية.

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