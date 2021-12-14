«كهرباء دبي» تنظم أسبوع الصحة والسلامة الداخلي الـ19

المصدر: دبي- البيان

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نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي «أسبوع الصحة والسلامة الداخلي» التاسع عشر، وتضمن فعاليات متنوعة شملت محاضرات توعوية وأنشطة حضورية وافتراضية ومسابقات تفاعلية متنوعة حول مختلف موضوعات الصحة والسلامة المهنية، إضافة إلى التعريف بأحدث تقنيات الوقاية من الحرائق، وإجراءات الصحة والسلامة في قطاع المؤسسات الخدماتية.

أحدث الأنظمة

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «تنظم الهيئة أسبوع الصحة والسلامة سنوياً، للارتقاء بمعايير الصحة والسلامة في جميع مشروعاتها وعملياتها، وليكون موظفو الهيئة على اطلاع بأحدث الأنظمة والمستجدات وأفضل الممارسات في الصحة والسلامة المهنية، لتوفير بيئة عمل صحية وآمنة، وفق أعلى مستويات التميز والجودة، في إطار سياسة الأنظمة الإدارية المتكاملة، التي نلتزم من خلالها بالتطبيق الفاعل لأنظمة إدارة الجودة والصحة والسلامة والبيئة لتوفير خدمات الكهرباء والمياه، وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة والجودة مع تطبيق أفضل ممارسات وأرقى معايير الصحة والسلامة واستدامة الموارد، وقد أسهم التزام أفراد المجتمع بتدابير الوقاية وإجراءات الصحة والسلامة، التي حددتها الجهات المعنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، في أن تكون من أوائل الدول تعافياً من آثار جائحة كوفيد 19، لذا، ندعو الجميع لمواصلة الالتزام بجميع التدابير الاحترازية اللازمة، لنستكمل مسيرة التعافي والعودة لممارسة حياتنا الطبيعية بشكل كامل».

بيئة صحية

وأضاف معالي الطاير: «نحرص على توفير بيئة صحية وآمنة لجميع الموظفين والشركاء، من خلال التدريب المستمر للارتقاء بأنظمة الصحة والسلامة وتحسين الكفاءة الإنتاجية والتشغيلية، إضافة إلى تعزيز وعي المجتمع بأحدث معايير وإجراءات الصحة والسلامة، لتصبح ممارسات إيجابية يتبناها جميع أفراد المجتمع في مختلف مجالات حياتهم في إطار مسؤوليتنا تجاه موظفينا ومتعاملينا وشركائنا والمجتمع بشكل عام، وحرصنا على ضمان مستقبل أكثر استدامة وإشراقاً لأجيالنا القادمة».

كوادر مدربة

وأكد الدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في هيئة كهرباء ومياه دبي أن الهيئة لديها كوادر مدربة ومؤهلة، وفق أعلى المعايير العالمية في مجالات السلامة والصحة المهنية والبيئة، مشيراً إلى أن الهيئة تنظم العديد من الفعاليات والأنشطة في مجال الصحة والسلامة سنوياً للموظفين والمقاولين للارتقاء ببيئة العمل، إضافة إلى فعاليات مجتمعية لتعزيز الوعي بمعايير الصحة والسلامة والبيئة

محاضرات

تضمن أسبوع الصحة والسلامة الداخلي محاضرات توعوية باللغات العربية والإنجليزية والهندية والأردية حول الصحة والسلامة المهنية للموظفين، ومسابقات افتراضية وحضورية في عدد من فروع الهيئة، إضافة إلى مجمع هيئة كهرباء ومياه دبي للتطوير المهني والأكاديمي.

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