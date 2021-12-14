اتفاقية تعاون بحثي بين جامعة خليفة و«لوكهيد مارتن»

المصدر: أبوظبي - وام

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وقعت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا اتفاقية مع شركة لوكهيد مارتن، تهدف إلى التعاون البحثي في سبل الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية لتحسين سرعة ودقة عمليات فحص الشعارات التعريفية الخاصة بالطائرات خلال دورة إنتاج الطائرات.

وقع الاتفاقية الدكتور عارف سلطان الحمادي نائب الرئيس التنفيذي في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور ستيفن ووكر نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في لوكهيد مارتن.

وستتعاون كل من لوكهيد مارتن وجامعة خليفة في مشروع الرؤية الحاسوبية وتعريف الأنماط من خلال التعليم المعزز في مجال الذكاء الاصطناعي والدورات التدريبية خاصة أن تقنيات الرؤية الحاسوبية وتعريف الأنماط أصبحت متوفرة بشكل كبير نتيجة تطور تقنيات أجهزة الكمبيوتر وبرمجياته خلال فترة العشرين عاما الماضية، حيث يتم في الوقت الحالي الاستفادة من تلك التقنيات في تطبيقات القياسات الحيوية وتحديد الأهداف وتحسين نقطة الهدف والتحكم الآلي الأمر الذي يعتبر محور اهتمام شركة لوكهيد مارتن للاستفادة منه في جميع المجالات.

وقال الدكتور عارف سلطان الحمادي: «تؤكد اتفاقية جامعة خليفة مع شركة لوكهيد مارتن على مكانة الجامعة البحثية ذات التصنيفات المرموقة وأيضاً على مكانتها كمركز للتميز في المجالات الأكاديمية والابتكار في التكنولوجيات المتقدمة التي تشمل تعلم الآلة وأنظمة الواقع المعزز من خلال مراكزنا البحثية، حيث ستؤدي هذه الشراكة إلى نتائج فعالة تخدم جميع الشركاء في القطاع الصناعي إضافة للبحث في أنظمة الجودة التي من شأنها أن تدعم المتخصصين في قطاع الطيران العالمي».

من جانبه قال ستيفن ووكر: «يسرنا التعاون مع جامعة خليفة في مشروع الذكاء الاصطناعي وبما أن جامعة خليفة مؤسسة بحثية رائدة في المنطقة فإن نتائج هذا المشروع ستثبت فاعليتها في خط الإنتاج وفي جهود التطوير التكنولوجي في مختلف المجالات التي تتضمن الفضاء والجو والأرض والبحر وتحت الماء والمجالات الإلكترونية».

ويركز هذا التعاون على بحث التقنيات التي تساهم في تحسين كفاءة الرؤية الحاسوبية وتعريف الأنماط لتحديد الرموز المعيارية في الصور بشكل دقيق ويمكن تطبيق التقنيات التي تم تطويرها على أي منتج يهدف إلى تحديد مواضع الشعارات والرموز.

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