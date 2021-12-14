رائدا الفضاء الإماراتيان يستعرضان في شرطة أبوظبي مهمة «طموح زايد»

المصدر: أبوظبي - البيان

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نظمت أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء، ورشة عمل بعنوان «مهمة طموح زايد»، والتي تهدف إلى عرض وإبراز أهم الإنجازات الوطنية والتي تعد مفخرة للوطن.

وشارك في الورشة رائد الفضاء هزاع المنصوري ورائد الفضاء سلطان النيادي وحميد الشرهان، وذلك في قاعة الشيخ مبارك بمجمع إدارات الشرطة.

افتتاح

وأعرب اللواء ثاني بطي الشامسي مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، خلال افتتاحه للورشة عن اعتزازه باستضافة أبناء زايد، الذين حققوا حلم وطموح مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان –طيب الله ثراه، والذي يعود لعام 1974 حين استقبل فريق وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا».

وأضاف نشهد تجربة استثنائية لاكتشاف الفضاء بهمم أبناء الوطن، رفعوا بها علم دولة الإمارات العربية المتحدة بين الأمم، بفضل دعم قيادتنا الرشيدة، والإصرار على تحقيق حلم زايد وحلم كل فرد من أفراد المجتمع.

دعم الابتكارات

وذكر رائد الفضاء هزاع المنصوري أن مركز محمد بن راشد للفضاء تأسس في عام 2015 ليكون جزءًا رئيسيًا من المبادرة الاستراتيجية الهادفة إلى دعم الابتكارات العلمية والتقدم التقني ودفع عجلة التنمية المستدامة في دولة الإمارات وتولى مهمة تنفيذ مشروع «مسبار الأمل» لاستكشاف كوكب المريخ ليصل في العام 2021، تزامنًا مع ذكرى مرور خمسين عامًا على قيام اتحاد الدولة، ليجسد المشروع التاريخي آمال وأحلام العالم العربي في الفضاء.

وأضاف تم اختياري لأكون رائد الفضاء الأساسي في مهمة الانطلاق إلى محطة الفضاء، وأصبحت بذلك أول إماراتي يذهب إلى محطة الفضاء الدولية، وقضيت بها ثمانية أيام ضمن بعثة فضاء روسية، في مركبة سويوز إم إس 15، وانطلقت من محطة بايكونور الفضائية في كازاخستان.

حضر الورشة العميد الدكتور راشد محمد بورشيد، نائب مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، وعدد من منتسبي شرطة أبوظبي، وزار المشاركون بالورشة معرض مركز التدريب الافتراضي بالأكاديمية، واطلعوا على أهم مشاريع التدريب الافتراضي وأنظمة المحاكاة وتطبيقات الألعاب الذكية المعروضة.

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