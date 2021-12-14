محاكم دبي تستقبل وفداً قضائياً من جمهورية أوكرانيا

المصدر: دبي- البيان

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استقبلت محاكم دبي وفداً قضائياً رفيع المستوى من جمهورية أوكرانيا، وذلك للاطلاع على أفضل الممارسات، التي تنتهجها محاكم دبي في المجال القضائي والإداري، وللاطلاع على أهم الوسائل التي تسرع العملية القضائية والآلية المتبعة في تنفيذ الأحكام في محاكم دبي، ويأتي ذلك حرصاً من محاكم دبي على تعزيز علاقاتها الخارجية، وللمحافظة على التعاون بين الجهات المختلفة، للوصول إلى الثقة بالنظام القضائي محلياً ودولياً، ولتحقيق رؤية محاكم دبي، والتي تتمثل في الوصول إلى محاكم رائدة متميزة عالمياً.

تطوير المنظومة

ومن جانبه أشار محمد عبدالرحمن مدير إدارة الاستراتيجية واستشراف المستقبل في محاكم دبي إلى أن المحاكم ملتزمة بتطوير المنظومة القضائية بما يواكب مسيرة التحول الرقمي، والتي تتماشى مع الممارسات العالمية الفضلى سعياً منها لتنفيذ التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في إسعاد المتعاملين وتحقيق رفاهية المجتمع، كما قدم للوفد الزائر نبذة عن النظام القضائي في محاكم دبي، وأن المحاكم تتألف من ثلاث محاكم رئيسة وهي المحاكم الابتدائية ومحكمة الاستئناف ومحكمة التمييز، كما أن المحكمة الابتدائية تتفرع إلى 7 محاكم متخصصة وهي المحكمة الابتدائية المدنية والمحكمة الابتدائية التجارية والمحكمة الابتدائية العمالية، والمحكمة الابتدائية العقارية، والمحكمة الابتدائية الجزائية، ومحكمة الأحوال الشخصية الابتدائية، ومحكمة التنفيذ، موضحاً أن خطة محاكم دبي الاستراتيجية وغاياتها تدعم النظام القضائي والإداري المساند، لتعزيز الثقة بالنظام القضائي محلياً ودولياً، وتعزيز فعالية وكفاءة الأداء الداخلي واستقطاب وتنمية الموارد البشرية ذات الكفاءة العالية.

راصد

كما استعرض محمد عبد الرحمن للوفد الزائر نبذة عن نظام «راصد» النظام التقني الذكي لمؤشرات العمل القضائي، الذي يوفر أداة موحدة لتعزيز الحوكمة المؤسسية، بما يضمن تحقيق الغايات الاستراتيجية وزيادة فعالية وتميز العمليات الرئيسية، لتعزيز الثقة بالنظام القضائي محلياً ودولياً، من خلال الارتقاء بكفاءة الأداء الداخلي.

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