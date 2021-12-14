نهيان بن مبارك: نعتز بعطاء «أم الإمارات» ودورها الرائد

المصدر: (أبوظبي ـ وام)

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قال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش: «يشرفني أن أتقدم بخالص التهنئة إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» باعتبارها الشخصية الأكثر تأثيراً في مجال حقوق المرأة لعام 2021 بل هي في واقع الأمر الشخصية الأكثر تأثيراً في مجال حقوق المرأة في كل عام وفي كل مكان».

وأضاف : « نعتز غاية الاعتزاز بعطاء سموها المتواصل وبدورها الرائد في مسيرة الوطن والأمة والعالم أجمع.. نحن في الإمارات نعتز ونفتخر بمشاعر المحبة والتقدير والاحترام التي نحملها لسموها أطال الله في عمرها وحفظها لنا ذخراً وسنداً وجزاها عنا جميعاً خير الجزاء».

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