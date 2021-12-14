أمينة الطاير تهنئ «أم الإمارات» بالجائزة

المصدر: (دبي- البيان)

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رفعت الشيخة أمينة بنت حميد الطاير رئيسة جمعية النهضة النسائية بدبي، رئيسة مجلس الإدارة، أسمى آيات التهاني والتبريكات للمقام السامي لـ«أم الإمارات»، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بمناسبة حصولها على جائزة الشخصية الأكثر تأثيراً في مجال حقوق المرأة من المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية.

وأكدت الشيخة أمينة الطاير أن مجلس إدارة الجمعية وأسرة الجمعية سعداء بهذا التكريم وهذه الجائزة، والتي نالتها «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك بجدارة واستحقاق، فقد قدمت سموها منظومة من الإنجازات والمبادرات، حققت العديد من المكاسب للمرأة والأسرة والطفولة والأمومة .

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