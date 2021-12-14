الشيخة هند تهنئ «أم الإمارات» بجائزة «الأكثر تأثيراً بحقوق المرأة»

المصدر: دبي ـ البيان

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هنأت حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، بحصولها على جائزة الشخصية الأكثر تأثيراً في مجال حقوق المرأة من المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية للعام 2021.

وأكدت سموها أن الجائزة هي تكريم رفيع صادف أهله، وتتويج لجهود «أم الإمارات» الممتدة منذ سنوات طويلة في دعم مسيرة المرأة وتمكينها محلياً وعربياً ودولياً، لتصبح اليوم أيقونة للعمل النسائي والإنساني والمجتمعي العربي والعالمي، ورائدة المبادرات والمشاريع التي تعزز مكانة المرأة وتنافسية دولة الإمارات ضمن المؤشرات الدولية الخاصة بالمرأة، انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة التي تعتبر المرأة شريكة رئيسية في التنمية والبناء.

وقالت سموها: «إن حصول «أم الإمارات» على جائزة الشخصية الأكثر تأثيراً في مجال حقوق المرأة من المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية للعام 2021، لهو تكريم نعتز به جميعاً، لأن عطاء سموها السخي ضمن العمل الأسري والمجتمعي والتطوعي، جعل من المرأة الإماراتية شريكاً استراتيجياً للرجل في منظومة التنمية المستدامة... وإننا على يقين كامل بأن تكريم سمو «أم الإمارات» هو استحقاق بجدارة ومحصلة لجهود سموها الرفيعة، وتأثيرها الكبير عملاً وإخلاصاً، ووفاءً وتأثيراً».

وأضافت سموها: «إن هذا التكريم يشكل مصدر فخر واعتزاز للقطاعات النسائية الإماراتية عامة، ونراه تقديراً صريحاً للجهود المخلصة للقيادة الإماراتية الرشيدة في الارتقاء بمكانة المرأة، إذ أولت أم الإمارات القطاعات النسائية والأسرية كل الاهتمام والرعاية.. حتى أضحت جهود المرأة الإماراتية محل كل الإعزاز والتقدير في مختلف المحافل الإقليمية والعالمية، ومرجعية يحتذى بها ضمن المؤشرات الدولية، فيما يأتي التكريم منسجماً مع رؤية القيادة الرشيدة في جعل تمكين المرأة الإماراتية ضمن صدارة الإنجازات المشرفة لدولة الإمارات».

واختتمت سموها قائلة: «نكرر تهانينا الخالصة لمقام سمو «أم الإمارات»، بل نهنئ أنفسنا على هذا التقدير الدولي الذي نعتبره تقديراً لكل امرأة إماراتية، سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يديم على سموها موفور الصحة والعافية، وأن ينعم على دولة الإمارات بمزيد من التقدم والازدهار، وأن تظل المرأة الإماراتية شريكاً مؤثراً وطرفاً فاعلاً في تحقيق نهضة الإمارات ورفعتها».

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