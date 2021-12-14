موزة بنت مبارك: الشيخة فاطمة حملت رؤية خلاقة لمستقبل المرأة

المصدر: (أبوظبي ـ وام)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت الدكتورة الشيخة موزة بنت مبارك بن محمد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة مؤسسة المباركة أن جهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» في دعم مسيرة المرأة وتمكينها محلياً وعربياً ودولياً ستظل إحدى التجارب العالمية البارزة على صعيد تاريخ المرأة.

وأشارت - بمناسبة منح سمو «أم الإمارات» جائزة الشخصية الأكثر تأثيراً في مجال حقوق المرأة لعام 2021 إلى أن سموها حملت رؤية خلاقة لمستقبل مشرق للمرأة ووضعت أم الإمارات برؤيتها الخلاقة وإيمانها المطلق بدور المرأة وقدرتها على المشاركة الفاعلة في مسيرة العمل الوطني بصماتها على جبين التاريخ كرائدة للعمل النسائي محلياً وإقليمياً ودولياً.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز