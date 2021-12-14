500 عامل يستهدفهم «شكراً لعطائك» ضمن مبادرة إنسانية في أبوظبي

المصدر: أبوظبي – جميلة إسماعيل

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اختتم فريق «شكراً لعطائك» التطوعي مؤخراً مبادرة «دثروهم»، والتي تم إطلاقها في عامها الرابع على التوالي، وذلك في مجمع إيكاد السكني في العاصمة أبوظبي، وبالتعاون مع فريق زايد للبحث والإنقاذ وفريق غاية التطوعي. وتهدف المبادرة إلى توفير ملابس شتوية وأغطية للعمال وذوي الدخل المحدود، حيث تم توزيع 500 كسوة وحقائب تحتوي على مستلزمات الشتاء.

وفي هذا الإطار قال الشيخ الدكتور سالم بن ركاض العامري، الرئيس الفخري للفريق: «تهدف المبادرة لتعزيز التلاحم بين فئات المجتمع المختلفة خاصة فئة العمال، ومد جسور التواصل انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية لفريق شكراً لعطائك الذي يسعى من خلال تنويع مبادراته إلى أداء دوره الإيجابي وتحقيق التفاعل المطلوب مع كافة الشرائح».

فيما أكد سيف الرحمن أمير، رئيس فريق شكراً لعطائك على أن المبادرة التي انطلقت في إطارها الإنساني استهدفت الفئات المجتمعية الأضعف، وذلك لتعزيز مشاعر التآخي والمحبة بين أفراد المجتمع ونشر القيم الجميلة المستلهمة من المبادئ الراسخة في المجتمع الإماراتي. مؤكداً على أن الفريق يتطلع دائماً إلى عكس الصورة الإيجابية مع الشرائح المجتمعية وإشعارهم بأهمية دورهم.

كما أشارت عائشة شريف المرزوقي، عضو مؤسس في فريق شكراً لعطائك، والمشرف العام لإمارة أبوظبي، إلى أن المبادرة تمثل قيمة معنوية كبيرة للعمال، لأنها تشعرهم بالاهتمام والمحبة من قبل أفراد المجتمع عن طريق خلق وإطلاق مثل هذه المبادرات التي تعزز الحب والتعاون لشرائح بحاجة للدعم والمساندة.

وأوضح حسين محمد الحمادي، رئيس فريق زايد التطوعي للبحث والإنقاذ، أن المبادرة مهمة للغاية لأنها تعزز التلاحم الاجتماعي لخدمة المجتمع والآخرين، لأن الدعم النفسي والمعنوي يمثل قيمة كبيرة تدخل السرور والسعادة على قلوب العمال وتشعرهم بأنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع، حيث يضطلعون بالكثير من الأعمال المهمة التي تساهم في تحقيق التنمية والتطور في المجالات المختلفة.

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