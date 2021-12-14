الأمم المتحدة تنظم في الإمارات حفل تكريم الفائزين بجائزتها للخدمة العامة

المصدر: دبي - البيان

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نظمت الأمم المتحدة، أمس، في دولة الإمارات، حـفل تـكريم الفائزين بجائزة الأمم المتحدة للـخدمة العامة، أرفـع جائزة عالـمية لـلإدارة الحـكومية، الذي شــهد الاحتفاء بـ 17 مبادرة متميزة في مجالات الخدمة العامة، فازت بدورتي الجائزة لعامي 2020 و2021.

ويأتي اختيار الأمم المتحدة لدولة الإمارات لتنظيم هذا الحدث الدولي المهم، ليؤكد ريادة حكومة الإمارات عالمياً، ويعكس تقدير المنظمة للمستوى المتقدم الذي حققته في مختلف المجالات، ودورها العالمي في مشاركة المعارف والخبرات وأفضل نماذج العمل الحكومي المستقبلي التي تمكنت من تطويرها على مدى 50 عاماً، ويتزامن مع احتفالات الدولة باليوبيل الذهبي لتأسيسها.

حضر تكريم الفائزين معالي محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، وكاثرين بولارد، وكيلة أمين عام الأمم المتحدة لإدارة الاستراتيجيات والسياسات الإدارية ومسائل الامتثال، وعبد الله ناصر لوتاه، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء.

مبادرات

وكرمت منظمة الأمم المتحدة 10 فائزين ضمن 4 فئات في دورة 2021 لجائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة، وفازت مبادرتان بفئة «تعزيز الابتكار لتقديم خدمات شاملة وعادلة للجميع»، مشروع التدريب العملي لفصول دروس تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتنقلة في غانا، ومبادرة تشجيع الابتكار لتقديم خدمات شاملة ومتساوية للجميع في كازاخستان، أما في فئة «تعزيز فعالية المؤسسات العامة للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة» ففازت 5 مبادرات، شملت الصندوق الائتماني لقطاع المياه في كينيا ومبادرة البيئة البحرية النظيفة التي أطلقتها مقاطعة تشنغتشونغ بكوريا الجنوبية، ومبادرة تعزيز فعالية المؤسسات الرومانية من أجل التنمية المستدامة، ومبادرة «استراتيجية متكاملة للحكومة المفتوحة والمدينة الذكية» التي طوّرتها بلدية كواتزاكوالكوس في المكسيك، ومبادرة نظام معلومات التنقل «الضوء الأخضر» التي طوّرها نادي السيارات في إيطاليا.

وفي فئة تطوير الخدمات العامة الداعمة للنوع الاجتماعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فازت بالجائزة مبادرتان هما: مبادرة تمكين المرأة في برنامج الجاهزية للأعاصير، التي أطلقتها وزارة إدارة الكوارث والإغاثة في بنغلاديش، ومبادرة «الرياضة في المدينة»، التي أطلقتها هيئة الرقابة على الرياضة في ولاية باهيا البرازيلية، أما في فئة الجاهزية والاستجابة المؤسسية في أوقات الأزمات فقد فازت مبادرة «ذكي ومستدام في نظام طوارئ الصحة العامة في تايلاند».

وعلى مستوى المبادرات الفائزة بجائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة في دورة عام 2020، كرمت الأمم المتحدة 7 فائزين، وفازت في فئة تقديم خدمات شاملة وعادلة للجميع 3 مبادرات هي: برنامج الرعاية الصحية الصديقة لكبار السن في مكتب مقاطعة سيونغ دونغ في كوريا الجنوبية، ومبادرة النظام المؤتمت لدعم تعرفة الطاقة لهيئة التحديث الإداري والمديرية العامة للطاقة والجيولوجيا في البرتغال، ومبادرة الدورة التحضيرية لقبول الطلاب في المدارس الفنية لمجلس مدينة جابواتاو دوس غوارارابيس في البرازيل.

أما فئة ضمان آليات متكاملة للتنمية المستدامة ففازت بها مبادرة مجلس نويفو ليون للتخطيط الاستراتيجي في المكسيك، وفازت في فئة تطوير مؤسسات عامة شفافة وخاضعة للمساءلة وزارة الأراضي في بنغلاديش عن مبادرة تطبيق الطفرة الإلكترونية، وضمن فئة تعزيز التحول الرقمي في القطاع الحكومي فازت مبادرتان هما مبادرة تضمين تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التدريس والتعلم لوزارة التعليم الأساسي بإقليم الشمال الشرقي في جمهورية بوتسوانا، ومبادرة «العدالة الرقمية: رؤية 360 درجة للأمن والسلامة» للمديرية العامة للتحول الرقمي لإدارة العدل في وزارة العدل الإسبانية.

ابتكار

وفاز بالجائزة لعام 2021 ضمن فئة «تعزيز الابتكار لتقديم خدمات شاملة وعادلة للجميع»، مبادرة هيئة المكتبات في غانا عن مشروع التدريب العملي لفصول دروس تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتنقلة، الذي يمثل مبادرة هادفة لسد الحاجة المتزايدة إلى رأس المال البشري، والمهارات الشابة القادرة على تطويع التكنولوجيا لصناعة المستقبل، عبر تجهيز شاحنة بأجهزة كمبيوتر محمولة منخفضة الطاقة وألواح تعمل بالطاقة شمسية والأجهزة الرقمية المصاحبة لزيارة المدارس التي تعاني من نقص الموارد لإجراء دروس كمبيوتر عملية.

وتمكّنت الهيئة من تطوير المشروع الذي أسهم في تنفيذ الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة العالمية 2030، الهادفة لتحسين جودة التعليم الأساسي والثانوي في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ودعم الجهود الحكومية في تعزيز فرص التعليم مدى الحياة، الذي انعكس على نتائج الامتحانات المدرسية، وتعزيز رغبة الطلاب على استكشاف وظائف مستقبلية في مجال التكنولوجيا وتعلمها.

خدمات

كما فازت مبادرة تشجيع الابتكار لتقديم خدمات شاملة ومتساوية للجميع التي أطلقتها هيئة حكومة المواطن في كازاخستان، والتي تمكّنت من تقديم خدمات حكومية شاملة للجميع، يمكن الوصول إليها من كل مكان، وبناءً على الاحتياجات الفعلية لكل منطقة وإقليم في الدولة، بما يسهم في تحقيق الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة.

وفاز الصندوق الائتماني لقطاع المياه في كينيا بالفئة الثانية من جائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة، «تعزيز فعالية المؤسسات العامة للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة»، عبر إطلاق برنامج المساعدة على أساس المخرجات، الذي أسهم في تعزيز الوصول إلى مستهدفات الهدف السادس من أجندة الأمم المتحدة للعام 2030 عبر تعزيز شراكات برنامج المعونة الذي يديره الصندوق، وتقديم إعانات متكاملة لتمويل المشروعات التي ينفذها مقدمو خدمات المياه، إضافة إلى دعم بنسبة 60% للقرض التجاري، وتسهيل سداد الأقساط لتشجيع خدمات المياه.

خطة

وضمن الفئة الثانية فازت مبادرة البيئة البحرية النظيفة التي أطلقتها مقاطعة تشنغتشونغ بكوريا الجنوبية، والتي ركزت على التسرب النفطي الذي حدث عام 2007 في محافظة تايآن، والذي تم اعتباره واحدة من أسوأ الكوارث البحرية، وتسبب بتضرر عدد من الشواطئ الرئيسية في المحافظة وفقدان مخزون أكثر من نصف المزارع البحرية غرب شاطئ ماليبو.

وتهدف المبادرة إلى معالجة النفايات البحرية الحالية والمستقبلية، والمساهمة في تحقيق الهدف الـ14 من أهداف التنمية المستدامة، عبر وضع خطة استجابة تعتمد 3 مراحل رئيسية، تبدأ بمنع توليد المخلفات البحري، وجمعها وتخزينها، إضافة إلى نقل النفايات والتخلص منها، بالشراكة بين الجهات الحكومية ومؤسسات لقطاع الخاص، وتعزيز شراكة المؤسسات المجتمعية والسكان.

كما فازت مبادرة تعزيز فعالية المؤسسات الرومانية ومنظومة الشراكة لتعزيز اتساق السياسات من أجل التنمية المستدامة في أجندة الأمم المتحدة للعام 2030 (StrengthRO-SDGs) التي أطلقتها دائرة التنمية المستدامة في رومانيا من خلال تحديث الاستراتيجية الرومانية لتعكس أولويات أهداف التنمية الـ17.

وتهدف المبادرة التي أطلقت عام 2018 إلى تعزيز دور الحكومة الرومانية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال المشاركة والتواصل، عبر تعزيز عمل دائرة التنمية المستدامة بالشراكة مع الجهات الحكومية وبيئة الأعمال والمؤسسات المجتمعية، بإطلاق منظومة حوكمة مؤسسية لدعم التواصل الفعال، وتعزيز الشراكات المجتمعية والمؤسسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

استراتيجية

كما فازت بهذه الفئة مبادرة «استراتيجية متكاملة للحكومة المفتوحة والمدينة الذكية» التي طوّرتها بلدية كواتزاكوالكوس في المكسيك، بهدف تحديث البنية التحتية الرقمية وتطوير مدينة ذكية توفر منصة شاملة للخدمات الحكومية، وتسهم في تحقيق مجموعة من أهداف التنمية المستدامة، تشمل الأهداف الرابع، والخامس، والثامن، والتاسع، والسادس عشر.

وتركز المبادرة على تطبيق ممارسات الحوكمة وتحديث منظومة العمل من خلال تعزيز التحول الرقمي، لتصبح حكومة رقمية 100%، تقدم خدماتها على مدار اليوم، وتوفير قنوات اتصال متعددة، وتطوير تطبيقات ذكية، ويسهم المشروع في تخفيض وقت تقديم الخدمة بنسبة 40%، عبر ربط حكومة المكسيك بأفراد المجتمع بالاعتماد على البنية التحتية الرقمية المتطورة.

وحصلت مبادرة نظام معلومات التنقل «الضوء الأخضر» التي طوّرها نادي السيارات في إيطاليا، على جائزة الفئة الثانية، وتهدف المبادرة إلى توفير معلومات تعتمد على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، في الوقت الفعلي للتنقل متعدد الوسائط، بما يضمن تحقيق الهدف الـ11 من أهداف التنمية المستدامة.

وضمن الفئة الثالثة من جائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة، تطوير الخدمات العامة الداعمة للنوع الاجتماعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فازت بالجائزة مبادرة تمكين المرأة في برنامج الجاهزية للأعاصير، التي أطلقتها وزارة إدارة الكوارث والإغاثة في بنغلاديش، والتي أسهمت في تعزيز الجهود الحكومية لتحقيق الهدف الخامس من أجندة الأمم المتحدة 2030.

تنمية

كما فازت في هذه الفئة من الجائزة مبادرة «الرياضة في المدينة»، التي أطلقتها هيئة الرقابة على الرياضة في ولاية باهيا البرازيلية لتحقيق مجموعة من أهداف التنمية المستدامة، تشمل الهدف الأول، والثالث، والخامس، والعاشر، والسادس عشر، من خلال تعزيز الوعي بأهمية مشاركة المرأة في الرياضة ودورها في تحقيق التوازن بين الجنسين على نطاق أوسع.

وفازت مبادرة «ذكي ومستدام في نظام طوارئ الصحة العامة في تايلاند» التي أطلقتها إدارة مكافحة الأمراض في تايلاند، ضمن فئة الجاهزية والاستجابة المؤسسية في أوقات الأزمات، وتسعى المبادرة إلى تحقيق الهدفين الثالث والسابع عشر من أهداف التنمية المستدامة، عبر تعزيز خبرة علماء الأوبئة في التعامل مع التحديات الطارئة والجوائح الصحية.

وركزت المبادرة على تطوير قوانين وتعديل موادها بحيث تتناسب مع المتغيرات العالمية، ما أسهم في إطلاق برنامج التدريب على علم الأوبئة الميداني، وتشكيل فريق الاستجابة السريعة 1030، ودعم جهود التعامل مع حالات الطوارئ الصحية العامة، كما طوّرت إدارة مكافحة الأمراض خلال عام 2015 خطة الاستجابة والقوانين، عبر إطلاق المراكز الوطنية لمكافحة الأمراض (NCDC)، ومراكز مكافحة الأمراض والوقاية الإقليمية (PCDC)، ووحدة التحكم في الأمراض المعدية (CDCU) بهدف إرسال التقارير الدورية لتعزيز الاستجابة العامة.

تحدٍ

ضمن فئة تقديم خدمات شاملة وعادلة للجميع، فاز بالجائزة برنامج الرعاية الصحية الصديقة لكبار السن في مكتب مقاطعة سيونغ دونغ في كوريا الجنوبية، والهادف إلى جعل خدمات الرعاية الصحية في متناول «كبار السن» الذين يعانون من الفقر والضعف والعزلة الاجتماعية، وتمثل التحدي في ارتفاع نسبة الشيخوخة في المجتمع، إذ شكل كبار السن الذين يبلغون 65 عاماً فما فوق عام 2019 نسبة 14.9 % من سكان كوريا، وهو رقم يتوقع أن يتجاوز 64.5 % عام 2067، فيما تبلغ نسبة كبار السن بمنطقة سيونغ دونغ في سيئول الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً فما فوق 14.4٪، كما تبلغ نسبة الذين تصل أعمارهم 75 عاماً وما فوق 5.8 ٪.

دعم

كما فازت هيئة التحديث الإداري والمديرية العامة للطاقة والجيولوجيا في البرتغال عن مبادرة النظام المؤتمت لدعم تعرفة الطاقة والهادفة إلى أتمتة عملية تطبيق التعرفة التلقائية للطاقة الاجتماعية، وتمثل التحدي في أن الحكومة البرتغالية قامت عام 2010، بتشغيل برنامج «تعرفة الطاقة الاجتماعية» لتخفيف عبء فواتير الطاقة عن الأسر ذات الدخل المنخفض من خلال السماح برسوم مخفضة لمن هم في أمس الحاجة إليها.

معايير

كما فاز مجلس مدينة جابواتاو دوس غوارارابيس في البرازيل عن مبادرة الدورة التحضيرية لقبول الطلاب في المدارس الفنية بهدف تشجيع وصول طلاب المدارس الإعدادية إلى المدارس الفنية الثانوية والتحاقهم فيها من خلال تقديم دورات تحضيرية وإرشادات مهنية ودروس إضافية مجانية للطلاب ذوي الدخل المنخفض، وتمثل التحدي في انخفاض معدل قبول طلاب المدارس الإعدادية بمنطقة جابواتاو دوس غوارارابيس في المدارس الفنية المهنية الثانوية لوجود معايير قبول تنافسية في الوقت الذي يعاني أهل هذه المنطقة من مستويات مادية منخفضة وتحصيل علمي متدن، ما أفقدهم فرصة الالتحاق بالمدارس وتسبب بآثار سلبية على إتمامهم التعليم وقلة فرص العمل.

آليات

وضمن فئة ضمان آليات متكاملة للتنمية المستدامة فازت مبادرة مجلس نويفو ليون للتخطيط الاستراتيجي في المكسيك، الذي عمل على إعداد خطة استراتيجية مدتها 15 عاماً بهدف تعزيز التنمية المستدامة والرفاهية العامة لمواطني نويفو ليون.

كما فازت وزارة الأراضي في بنغلاديش ضمن فئة تطوير مؤسسات عامة شفافة وخاضعة للمساءلة عن مبادرة تطبيق الطفرة الإلكترونية الهادف إلى ضمان الشفافية في عمليات نقل الملكية للأراضي وزيادة كفاءة الأداء وتسريع الإجراءات وضمان نظام عادل لجميع المواطنين خصوصاً الأكثر ضعفاً بمن في ذلك الأميون والنساء وكبار السن والفقراء.

كما فازت وزارة التعليم الأساسي بإقليم الشمال الشرقي في جمهورية بوتسوانا ضمن فئة تعزيز التحول الرقمي في القطاع الحكومي عن مبادرة تضمين تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التدريس والتعلم.

العدالة الرقمية

فازت المديرية العامة للتحول الرقمي لإدارة العدل في وزارة العدل الإسبانية، عن مبادرة «العدالة الرقمية: رؤية 360 درجة للأمن والسلامة»، الهادفة إلى تبسيط الإجراءات القضائية ورقمنتها لإفادة المهنيين العاملين في المنطقة والمواطنين الذين يستخدمونها لتعزيز الكفاءة والشفافية وتحقيق العدالة، وتمثل التحدي في صعوبة الوصول إلى المعلومات القضائية واستخدامها ومشاركتها مع بطء الإجراءات المتبعة وكثرة الوثائق المطلوبة التي تتطلب مزيداً من الوقت والجهد إلى جانب كثرة التحديات التي تتعلق بالأمن السيبراني.

وعملت وزارة العدل على تبسيط الإجراءات القضائية ورقمنتها ومعالجة تحديات الأمن السيبراني لضمان سرية المعلومات مع الحفاظ على سهولة الوصول للخدمات والنزاهة والمصداقية وإمكانية التتبع وسهولة الاستخدام من خلال المبادرة التي أسهمت في تحسين العمل بجميع المكاتب القضائية القائمة في نطاق الاختصاص عبر توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والارتقاء بقدرات الموظفين، وتم تعزيز المبادرة بمجموعة من الإجراءات التنظيمية التي تدمج مفاهيم الأمن والوعي والوقاية ونظم الامتثال التشريعي والمراقبة لمعالجة جميع الحالات القضائية المحددة إلكترونياً طوال دورة الإجراء القضائي، بدءاً من تقديم الطلب الأولي، إلى مرحلته النهائية بما في ذلك المحطات الاستئنافية بطريقة فعالة ومنظمة وآمنة.

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