الجامعة العربية تهنئ الشيخة فاطمة بجائزة الشخصية الأكثر تأثيراً في مجال حقوق المرأة

المصدر: وام

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هنأت جامعة الدول العربية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات"، لحصولها على جائزة الشخصية الأكثر تأثيراً في مجال حقوق المرأة لعام 2021، من المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية.

وقالت السفيرة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الإجتماعية بالجامعة العربية - إن حصول سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" على هذه الجائزة يعد تتويجا لمسيرتها العطرة وتجربتها الملهمة والممتدة لخمسة عقود من العمل أعطت خلالها للمرأة الإماراتية كافة حقوقها وقدمت لها يد العون والمساندة حتى أصبحت في مقدمة الصفوف في كافة المجالات جنبا الى جنب مع الرجل ومشاركة له في صناعة القرار .

وأضافت أبوغزالة -في تصريح لوكالة انباء الامارات - أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك جعلت من المرأة الإماراتية نموذجا يحتذى به في التمكين المرأة وقصة نجاح عالمية.

ونوهت أبوغزالة بإطلاق سمو الشيخة فاطمة الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات 2015-2021 ، والتي وفرت إطاراً عاماً ومرجعياً وإرشادياً لإشراك المرأة في استشراف وصناعة المستقبل والسير في عملية التنمية المستدامة.

وقالت أبوغزالة إن هذه الاستراتيجية تهدف إلى تمكين وبناء قدرات المرأة الإماراتية، وتذليل الصعوبات أمام مشاركتها في كافة المجالات، لتكون عنصراً فاعلاً في مجتمعها.

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