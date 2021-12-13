مكتوم بن محمد يستقبل رئيس وزراء قرغيزستان في إكسبو 2020 دبي

المصدر: وام

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استقبل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، اليوم، رئيس وزراء جمهورية قرغيزستان أقيلبيك جباروف، في مقر إكسبو 2020 دبي.

وبحث اللقاء سُبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وجمهورية قرغيزستان ضمن مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية، وبناء شراكة تجارية واستثمارية تعود بالخير والنفع على البلدين والشعبين الصديقين.

وأكد سمو نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، خلال اللقاء، أهمية فتح آفاق جديدة وبناء جسور تعاون بين الطرفين يمكن العبور منها إلى مستويات أرحب، لافتاً إلى اعتزاز دولة الإمارات بعلاقات الصداقة والتعاون الوثيقة القائمة بين البلدين، وتطلع الجانبين إلى دفع مسارات الشراكة قدماً ضمن شتى القطاعات الرئيسية.

من جانبه، أشاد رئيس الوزراء القرغيزي بالنهضة الحضارية التي حققتها دولة الإمارات، وتوافق الرؤى بين القيادة السياسية في البلدين لأخذ الشراكة القائمة بينهما إلى مستويات أعلى من التنسيق والتفاعل البنّاء بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين، وذلك عبر مسارات تمهد لاستشراف المستقبل برؤى مشتركة تنعكس إيجاباً على شعبيهما.

تعاون

وقد شهد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال اللقاء، توقيع مذكرة تعاون وشراكة استراتيجية في التحديث الحكومي بين حكومة دولة الإمارات وحكومة جمهورية قرغيزستان، لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب للارتقاء بمستوى الأداء والإنتاجية وتحقيق تنمية مستدامة في منظومة العمل الحكومي في قرغيزستان.

وتشمل مجالات الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين حكومتي دولة الإمارات وجمهورية قرغيزستان والتي تأتي في إطار "برنامج التبادل المعرفي الحكومي"، الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات، 13 محوراً حيوياً تشمل: القيادات وبناء القدرات الحكومية، والمسرعات الحكومية، والخدمات الحكومية، والاقتصاد، والسياحة، والجودة الحكومية، والشباب، والزراعة، وحاضنات الأعمال، والاستراتيجية الوطنية، والأداء الحكومي، والبرمجة، والسياسات والاستراتيجيات.

ووقّع المذكرة من الجانبين معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء ، وأقيلبيك جباروف، رئيس مجلس الوزراء في جمهورية قرغيزستان.

كما شهد سمو نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، اتفاقية الجواز اللوجستي العالمي، وقعها من الجانب الإماراتي سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية ومن الجانب القرغيزي رومان قاسموف نائب أول الرئيس.

حضر اللقاء، معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي ، ومعالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لإكسبو 2020 دبي، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب، وسعيد مطر القمزي، سفير الدولة لدى جمهورية أوزبكستان السفير غير المقيم لدى قرغيزستان، وحمد بوعميم، مدير عام غرفة دبي.

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