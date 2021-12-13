البلدية والسياحة بعجمان تبحثان تراخيص المنشآت الفندقية

المصدر: عجمان- البيان

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استقبلت إدارة المباني بدائرة البلدية والتخطيط بعجمان وفداً من إدارة التراخيص والمعايير السياحية بدائرة التنمية السياحية بعجمان والذي ترأسه سلطان علي النعيمي مدير الإدارة، لمناقشة إجراءات تراخيص المنشآت الفندقية بالإمارة، وذلك في إطار الجهود المتكاملة لدعم القطاع السياحي وتقديم أفضل الخدمات.

جسور التعاون

وقدم المهندس أحمد سلطان النعيمي مدير إدارة المباني بالدائرة بالندب، في مستهل الاجتماع شرحاً مفصلاً للوفد عن الإجراءات المتبعة وسير العمل للوصول لشهادة إنجاز المنشآت الفندقية، معرباً عن حرص الدائرة على مد جسور التعاون والتنسيق الدائم والمتبادل مع كافة الجهات والمؤسسات والدوائر لإتمام المعاملات بفاعلية ودقة متناهية وإسعاد كل فرد في المجتمع.

تبسيط الإجراءات

وتابع النعيمي إن دائرة البلدية حرصت وبتوجيهات مباشرة من الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الدائرة وبمتابعة عبدالرحمن محمد النعيمي مدير عام الدائرة، على تبسيط إجراءات الترخيص للوصول للمتعامل في أي مكان ووقت، مبيناً أن الإمارة أصبحت مدينة شاملة ومتكاملة تتمتع بمقومات إيجابية تجذب إليها الاستثمارات والعقارات السياحية والفندقية لإقامة المشاريع وسط بيئة مثالية تضمن النجاح والاستمرارية.

مراحل

من جانبها، استعرضت المهندسة مها رئيس قسم التراخيص والرقابة الهندسية مراحل وسير إجراء ترخيص المنشآت الفندقية وصولاً لإصدار شهادة الإنجاز النهائية وقائمة المستندات والمتطلبات والاشتراطات الخاصة بالقطاع السياحي والفندقي في الإمارة، موضحةً أن الكفاءات البشرية تحرص على تقديم أفضل الخدمات وانجاز المعاملات خلال وقت قياسي.

جهود

من جانبه ثمن سلطان النعيمي مدير إدارة التراخيص والمعايير السياحية في دائرة التنمية السياحية بعجمان، جهود الدائرة وتعاونها الوثيق والدائم مع دائرة التنمية السياحية بحكومة عجمان لتحقيق أعلى معدل لتنمية واستدامة القطاع السياحي، وبما يعكس صورة إيجابية عن إمارة عجمان ومؤسساتها الحكومية والخدمية لما فيه من مصلحة عامة للإمارة والدولة.

وبين النعيمي أن الهدف من الزيارة هو إتمام الدراسة الشاملة والتي تعدها دائرة التنمية السياحية عن رحلة المتعامل على مستوى إمارة عجمان والخاصة بالإجراءات المتبعة إصدار رخصة المنشآت الفندقية بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة لمستثمري القطاع السياحي في الإمارة.

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